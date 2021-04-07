У метро Києва переглянуть інтервали руху поїздів

У столичному метро обіцяють оптимізувати інтервал руху поїздів з урахуванням карантинних заходів, овідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Як відомо, зараз вагони столичної підземки їздять практично порожніми, і перевозять повітря витрачаючи при цьому дорогі ресурси.

"Ми вивчаємо аналітику з перевезень за три останні дні. Будемо вивчати і оптимізувати інтервали руху поїздів, але за умови, що всі карантинні заходи при цьому будуть дотримуватися. Поки не готові розповісти на скільки збільшиться інтервал руху поїздів. Однозначно, що значних збільшень не буде", – розповіла сайту "Сьогодні" Наталія Макогон, заступник начальника Київського метрополітену.

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