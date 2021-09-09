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У міжнародному аеропорту "Бориспіль" назвали найпопулярніші напрямки

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
9 вересня, 09:30
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Частка подорожуючих на рейсах до цих країн становила 46% від загальної кількості відправлених пасажирів
Куди найчастіше літають пасажири з "Борисполя". Фото: колаж "Сьогодні"
Куди найчастіше літають пасажири з "Борисполя". Фото: колаж "Сьогодні"

У міжнародному аеропорту "Бориспіль", який очолив рейтинг найбільших вітчизняних аеропортів, назвали найпопулярніщі міжнародні напрямки серед пасажирів. Це відкриті для подорожей українців Туреччина, Єгипет, а також Греція.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

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"Сумарно частка подорожуючих на рейсах до цих країн становила 46% від загальної кількості відправлених з аеропорту "Бориспіль" пасажирів", – повідомляють в пресслужбі підприємства.

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Найбільше пасажирів було перевезено за наступними напрямками:

  • Анталія
  • Шарм-ель-шейх
  • Стамбул
  • Хургада
  • Даламан
  • Тіват
  • Амстердам
  • Бодрум
  • Тель-Авів
  • Іракліон

"Бориспіль" увійшов до ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи

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Впливова британська консалтингова компанія Skytrax анонсувала переможців рейтингу The World & Best Airports in 2021 – серед найкращих Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи:

  • Міжнародний аеропорт Будапешт (BUD)
  • Міжнародний аеропорт Бухарест (OTP)
  • Талліннський міжнародний аеропорт (TLL)
  • Міжнародний аеропорт "Рига" (RIX)
  • Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (KBP)
  • Міжнародний аеропорт "Тбілісі" (TBS)
  • Міжнародний аеропорт "Белград" (BEG)
  • Аеропорт "Братислава" (BTS)
  • Міжнародний аеропорт Загреб (ZAG)
  • Міжнародний аеропорт Софія (SOF)

Цьогоріч "Бориспіль" на п'ятій сходинці, проте 2019 року він був на третьому місці в східноєвропейському рейтингу.

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