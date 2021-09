У міжнародному аеропорту "Бориспіль" назвали найпопулярніші напрямки

Частка подорожуючих на рейсах до цих країн становила 46% від загальної кількості відправлених пасажирів

Куди найчастіше літають пасажири з "Борисполя". Фото: колаж "Сьогодні"

У міжнародному аеропорту "Бориспіль", який очолив рейтинг найбільших вітчизняних аеропортів, назвали найпопулярніщі міжнародні напрямки серед пасажирів. Це відкриті для подорожей українців Туреччина, Єгипет, а також Греція.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

Реклама

"Сумарно частка подорожуючих на рейсах до цих країн становила 46% від загальної кількості відправлених з аеропорту "Бориспіль" пасажирів", – повідомляють в пресслужбі підприємства.

Найбільше пасажирів було перевезено за наступними напрямками:

Анталія

Шарм-ель-шейх

Стамбул

Хургада

Даламан

Тіват

Амстердам

Бодрум

Тель-Авів

Іракліон

"Бориспіль" увійшов до ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи

Реклама

Впливова британська консалтингова компанія Skytrax анонсувала переможців рейтингу The World & Best Airports in 2021 – серед найкращих Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи:

Міжнародний аеропорт Будапешт (BUD)

Міжнародний аеропорт Бухарест (OTP)

Талліннський міжнародний аеропорт (TLL)

Міжнародний аеропорт "Рига" (RIX)

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (KBP)

Міжнародний аеропорт "Тбілісі" (TBS)

Міжнародний аеропорт "Белград" (BEG)

Аеропорт "Братислава" (BTS)

Міжнародний аеропорт Загреб (ZAG)

Міжнародний аеропорт Софія (SOF)

Цьогоріч "Бориспіль" на п'ятій сходинці, проте 2019 року він був на третьому місці в східноєвропейському рейтингу.

Реклама

Раніше ми повідомляли: