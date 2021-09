В международном аэропорту "Борисполь" назвали самые популярные направления

Доля путешествующих на рейсах в эти страны составила 46% от общего количества отправленных пассажиров

Куда чаще всего летают пассажиры из "Борисполя". Фото: коллаж "Сегодня"

В международном аэропорту "Борисполь", который возглавил рейтинг крупнейших отечественных аэропортов, назвали наиболее популярные международные направления среди пассажиров. Это открытые для путешествий украинцев Турция, Египет, а также Греция.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"Суммарно доля путешествующих на рейсах в эти страны составила 46% от общего количества отправленных из аэропорта "Борисполь" пассажиров", – сообщают в пресс-службе предприятия.

Больше всего пассажиров было перевезено по следующим направлениям:

Анталия

Шарм-эль-Шейх

Стамбул

Хургада

Даламан

Тиват

Амстердам

Бодрум

Тель-Авив

Ираклион

"Борисполь" вошел в ТОП-10 лучших аэропортов Восточной Европы

Влиятельная британская консалтинговая компания Skytrax анонсировала победителей рейтинга The World's Best Airports in 2021 – среди лучших Международный аэропорт "Борисполь".

ТОП-10 лучших аэропортов Восточной Европы:

Международный аэропорт Будапешт (BUD)

Международный аэропорт Бухарест (OTP)

Таллиннский международный аэропорт (TLL)

Международный аэропорт "Рига" (RIX)

Международный аэропорт "Борисполь" (KBP)

Международный аэропорт "Тбилиси" (TBS)

Международный аэропорт "Белград" (BEG)

Аэропорт "Братислава" (BTS)

Международный аэропорт Загреб (ZAG)

Международный аэропорт София (SOF)

В этом году "Борисполь" на пятой строчке, однако в 2019 году он был на третьем месте в восточноевропейском рейтинге.

