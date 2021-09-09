В международном аэропорту "Борисполь" назвали самые популярные направления

В международном аэропорту "Борисполь", который возглавил рейтинг крупнейших отечественных аэропортов, назвали наиболее популярные международные направления среди пассажиров. Это открытые для путешествий украинцев Турция, Египет, а также Греция.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
"Суммарно доля путешествующих на рейсах в эти страны составила 46% от общего количества отправленных из аэропорта "Борисполь" пассажиров", – сообщают в пресс-службе предприятия.
Больше всего пассажиров было перевезено по следующим направлениям:
- Анталия
- Шарм-эль-Шейх
- Стамбул
- Хургада
- Даламан
- Тиват
- Амстердам
- Бодрум
- Тель-Авив
- Ираклион
"Борисполь" вошел в ТОП-10 лучших аэропортов Восточной Европы
Влиятельная британская консалтинговая компания Skytrax анонсировала победителей рейтинга The World's Best Airports in 2021 – среди лучших Международный аэропорт "Борисполь".
ТОП-10 лучших аэропортов Восточной Европы:
- Международный аэропорт Будапешт (BUD)
- Международный аэропорт Бухарест (OTP)
- Таллиннский международный аэропорт (TLL)
- Международный аэропорт "Рига" (RIX)
- Международный аэропорт "Борисполь" (KBP)
- Международный аэропорт "Тбилиси" (TBS)
- Международный аэропорт "Белград" (BEG)
- Аэропорт "Братислава" (BTS)
- Международный аэропорт Загреб (ZAG)
- Международный аэропорт София (SOF)
В этом году "Борисполь" на пятой строчке, однако в 2019 году он был на третьем месте в восточноевропейском рейтинге.
Ранее мы сообщали:
- Украина изменила правила пересечения украинской границы для иностранцев. Им нужно предьявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. А также обязательной станет самоизоляция.
- В связи с ростом пассажиропотока "Укрзализныця" добавила еще один состав из Киева в Международный аэропорт "Борисполь". Также увеличили емкость уже имеющихся рейсов.