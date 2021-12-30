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В аеропорту Бориспіль з'явилися святкові рейси: куди можна полетіти

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
30 грудня, 16:57
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Рейси перестануть діяти лише після новорічних свят
Пасажири перед польотом матимуть змогу побачити красиві новорічні фотозони / Колаж "Сьогодні"
Пасажири перед польотом матимуть змогу побачити красиві новорічні фотозони / Колаж "Сьогодні"

Напередодні Нового року українські авіаперевізники додали святкові рейси із міжнародного аеропорту "Бориспіль".Усього буде 4 таких рейсів за незвичайними напрямками.

Про це повідомляє прес-служба столичного аеропорту.

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Куди можна полетіти

"Бажаючі зустріти Новий Рік або Різдво у незвичайній, неповторній атмосфері тропіків або засніжених гірськолижних курортів Європи можуть замовити авіаквитки та вирушити у подорож з нашого аеропорту", – додали у прес-службі.

  • З 25 грудня виконуються рейси авіакомпанії Azur Air до Варадеро (Куба).
  • З 26 грудня – чартерні рейси авіакомпанії МАУ до Ерзурума (Туреччина) та авіакомпанії SkyUp до Зальцбурга (Австрія).
  • З 27 грудня чартери за новими напрямками здійснюють: авіакомпанія МАУ – на острів Мае (Сейшели) та в Канкун (Мексика), авіакомпанія Роза Вітрів – у Кіттіль (Фінляндія).
  • З 28 грудня до Кіттеля можна вилетіти також літаками авіакомпанії МАУ.
  • З 28 грудня напрями в екзотичні країни відкрили ще три компанії: SkyUp – місто Хамбантота (Шрі-Ланка), МАУ – місто Кайсері (Туреччина), Azur Air – місто Канкун (Мексика).
  • З 29 грудня Роза Вітрів почала літати до міста Рованіємі (Фінляндія), а МАУ – до міста Мале (Мальдіви).
  • Рейси до Мале з 8 грудня виконує також авіакомпанія Azur Air.

Більшість цих рейсів виконуватимуться лише під час новорічних та різдвяних свят.

В аеропорту "Бориспіль" влаштували новорічну казку

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" поринув у святкову атмосферу. У терміналі D вже встановили новорічну ялинку та організували затишну фотозону, щоб ви могли робити святкові знімки на згадку.

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