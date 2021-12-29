Завтра в Киеве отменят рейсы городской электрички – список

Утренние рейсы отменят по временным техническим причинам

Несколько рейсов городской электрички отменят. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 30 декабря в Киеве будут внесены изменения в курсирование городской электрички. В частности, отменят несколько утренних рейсов.

Об этом сообщили в "Киевпасстрансе".

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Какие рейсы отменят

По техническим причинам отменяют на утро следующие рейсы:

№7307,

№7308,

№7315,

№7316.

"Приносим извинения за временные неудобства", – отметили в "Киевпасстрансе".

Городской транспорт будет работать дольше

Новогодней ночи городской транспорт Киева изменит графики работы. На два часа продлят работу столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования. Фуникулер будет работать круглосуточно.

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31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро:

"Золотые ворота",

"Контрактовая площадь",

"Почтовая площадь",

"Крещатик",

"Майдан Независимости".

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