Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Динамо - Барселона: онлайн 😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

Жахлива ДТП із маршруткою під Києвом – загинув чоловік (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
2 листопада, 09:24
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Водій Renault загинув в машині "швидкої" – поліцейські відкрили кримінальне провадження
Медикам не вдалося врятувати одного із постраждалих
Медикам не вдалося врятувати одного із постраждалих / Фото: Колаж: Сьогодні

У Вишневому (Київська область) на перехресті вулиць Київської та Жилянської сталася ДТП – легкове авто зіштовхнулося з маршруткою. Один із постраждалих – загинув.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області. Facebook.

Реклама

Правоохоронці встановили, що 57-річний водій автомобіля Renault зіткнувся із маршруткою.

"Внаслідок отриманих травм водій легкового автомобіля загинув у кареті швидкої допомоги", – йдеться у повідомленні.

У ДТП загинув чоловік
У ДТП загинув чоловік / Фото: Нацполиция

Реклама

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Водій легкового автомобіля отримав травми, не сумісні з життям
Водій легкового автомобіля отримав травми, не сумісні з життям / Фото: Нацполиция

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Читайте також:

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! У Києві люди застрягли у черзі на вакцинацію

Детальніше
Опитування
Щоденник незалежності 🇺🇦

2 листопада 1991. З нагоди річниці проголошення ЗУНР в Оперному театрі Львова відбувся святковий концерт...

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3697

Євро (€)

30.44

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти