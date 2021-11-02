Жахлива ДТП із маршруткою під Києвом – загинув чоловік (фото)

У Вишневому (Київська область) на перехресті вулиць Київської та Жилянської сталася ДТП – легкове авто зіштовхнулося з маршруткою. Один із постраждалих – загинув.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області. Facebook.
Правоохоронці встановили, що 57-річний водій автомобіля Renault зіткнувся із маршруткою.
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"Внаслідок отриманих травм водій легкового автомобіля загинув у кареті швидкої допомоги", – йдеться у повідомленні.
За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
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