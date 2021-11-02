Жуткое ДТП с маршруткой под Киевом – погиб мужчина (фото)

В Вишневом (Киевская область) на перекрестке улиц Киевской и Жилянской произошло ДТП – легковое авто столкнулось с маршруткой. Один из пострадавших – погиб.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.
Правоохранители установили, что 57-летний водитель автомобиля Renault столкнулся с маршруткой.
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"В результате полученных травм водитель легкового автомобиля погиб в карете скорой помощи", – говорится в сообщении.
По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
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