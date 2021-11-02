Жуткое ДТП с маршруткой под Киевом – погиб мужчина (фото)

Водитель Renault погиб в машине "скорой" – полицейские открыли уголовное производство

Медикам не удалось спасти одного из пострадавших / Фото: Коллаж: Сегодня

В Вишневом (Киевская область) на перекрестке улиц Киевской и Жилянской произошло ДТП – легковое авто столкнулось с маршруткой. Один из пострадавших – погиб.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

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Правоохранители установили, что 57-летний водитель автомобиля Renault столкнулся с маршруткой.

"В результате полученных травм водитель легкового автомобиля погиб в карете скорой помощи", – говорится в сообщении.

В ДТП погиб мужчина / Фото: Нацполиция

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По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Водитель легкового автомобиля получил травмы не совместимые с жизнью / Фото: Нацполиция

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

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