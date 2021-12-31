Куди піти у Києві на новорічні свята – список локацій

На новорічні свята у Києві можна буде відпочити на кількох локаціях. Цими днями у місті заплановано безліч заходів.
Докладніше про святкові заходи у столиці – у матеріалі "Сьогодні".
Софійська площа
Тема головної святкової локації на Софійській площі – Чудоніч, коли народився Ісус Христос. Різдвяне дійство відтворено у вигляді вертепу.
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Навколо розмістять ярмарок, фотозони, майстерню, музей новорічних прикрас, ковзанку, атракціони. Головна ялинка заввишки 31 метр сяє 10-кілометровою гірляндою. Прикрашають його 20 тисяч іграшок червоного та золотого кольору.
Різдво на Подолі
На Контрактовій площі працює велика локація "Різдво на Подолі". Її оформили у європейському стилі.
Ялинку та ярмарок прикрашає 20 тисяч ліхтарів. Також є ковзанка завдовжки понад 200 метрів з альтанкою для відпочинку, кафе та музичною сценою.
Локація на Арки дружби народів
На пішохідно-велосипедному мосту встановили новорічну ялинку, а також є лаунж-зону зі столиками та гарячими напоями.
Резиденція святого Миколая
У парку Шевченка є новорічна локація. На місці встановили новорічну ялинку, працює резиденція святого Миколая, а також облаштовані фотозони та фудкорти.
Зимовий Рошен
Біля фабрики "Рошен" на Деміївській також облаштували новорічне містечко з фудкортами та катком, серед якого встановили ялинку. Також там розташовано кілька невеликих фотозон та для дітей працює резиденція Санта-Клауса.
Зимова країна на ВДНГ
На ВДНГ крім основних новорічних розваг у павільйонах працюють різноманітні виставки, новорічні шоу та інші розваги.
В експоцентрі встановили ковзанку на 2,5 тисячі квадратних метрів. Навколо ковзанки є новорічні декорації, каруселі та фудкорт.
Резиденція Доброчара
Під Києвом у "Добропарку" відкрилося новорічне містечко. Для відвідувачів є безліч розваг: чарівник Доброчар, а на вході до його резиденції гостей зустрічають ельфи Добрики.
Також є музей новорічних іграшок, 3D-фігури сніговиків, оленів, пінгвінів, іграшок та казкових героїв.
Раніше ми писали:
- У Києві на Софійській площі під час відкриття головної ялинки країни стався конфуз – гірлянди на святковому дереві включали у кілька етапів.
- Всього у Києві відкриється 14 святкових локаційі кожен район міста матиме свою новорічну ялинку.