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Куди піти у Києві на новорічні свята – список локацій

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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31 грудня, 13:58
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Є декілька новорічних та різдвяних локацій, які можна відвідати всією сім'єю
У місті для мешканців та гостей вигадали багато заходів / Колаж "Сьогодні"
У місті для мешканців та гостей вигадали багато заходів / Колаж "Сьогодні"

На новорічні свята у Києві можна буде відпочити на кількох локаціях. Цими днями у місті заплановано безліч заходів.

Докладніше про святкові заходи у столиці – у матеріалі "Сьогодні".

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Софійська площа

Тема головної святкової локації на Софійській площі – Чудоніч, коли народився Ісус Христос. Різдвяне дійство відтворено у вигляді вертепу.

Навколо розмістять ярмарок, фотозони, майстерню, музей новорічних прикрас, ковзанку, атракціони. Головна ялинка заввишки 31 метр сяє 10-кілометровою гірляндою. Прикрашають його 20 тисяч іграшок червоного та золотого кольору.

Різдво на Подолі

На Контрактовій площі працює велика локація "Різдво на Подолі". Її оформили у європейському стилі.

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Ялинку та ярмарок прикрашає 20 тисяч ліхтарів. Також є ковзанка завдовжки понад 200 метрів з альтанкою для відпочинку, кафе та музичною сценою.

Локація на Арки дружби народів

На пішохідно-велосипедному мосту встановили новорічну ялинку, а також є лаунж-зону зі столиками та гарячими напоями.

Резиденція святого Миколая

У парку Шевченка є новорічна локація. На місці встановили новорічну ялинку, працює резиденція святого Миколая, а також облаштовані фотозони та фудкорти.

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Зимовий Рошен

Біля фабрики "Рошен" на Деміївській також облаштували новорічне містечко з фудкортами та катком, серед якого встановили ялинку. Також там розташовано кілька невеликих фотозон та для дітей працює резиденція Санта-Клауса.

Зимова країна на ВДНГ

На ВДНГ крім основних новорічних розваг у павільйонах працюють різноманітні виставки, новорічні шоу та інші розваги.

В експоцентрі встановили ковзанку на 2,5 тисячі квадратних метрів. Навколо ковзанки є новорічні декорації, каруселі та фудкорт.

Резиденція Доброчара

Під Києвом у "Добропарку" відкрилося новорічне містечко. Для відвідувачів є безліч розваг: чарівник Доброчар, а на вході до його резиденції гостей зустрічають ельфи Добрики.

Також є музей новорічних іграшок, 3D-фігури сніговиків, оленів, пінгвінів, іграшок та казкових героїв.

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