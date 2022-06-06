У Києві масово цвітуть півонії, де їх шукати у ботсаду на Печерську

Подивитися можна на 180 сортів пишних квітів на ділянці "Пори року"

У Києві почався сезон цвітіння півоній. / Фото: Колаж: Сьогодні

На території Національного ботанічного саду імені Гришка масово зацвіли півонії. Подивитися на цвітіння яскравих рослин можна на ділянці "Пори року", повідомляє сайт "Сьогодні".

Фахівці ботанічного саду обіцяють завтра розставити інформаційні етикетки під назвою сортів півонії для зручності відвідувачів. Тут висаджено понад 180 сортів вітчизняної та зарубіжної селекції. Нині на ділянці "Пори року" цвіте близько 50 сортів.

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Цвітіння півонії у Києві. Фото: ботсад імені Гришка у Facebook

За словами фахівців, цього року цвітіння півоній не таке яскраве, як у минулі роки. І на квітах позначилася війна.

"Висаджували півонії одні фахівці, а доглядали їх інші. Це позначилося і на рослинах. За ними потрібно було ретельніше доглядати, але це не вдалося зробити через війну", – пояснили сайту "Сьогодні" в Національному ботанічному саду імені Гришка.

Колекція півоній Національного ботанічного саду імені Гришка налічує 700 сортів півоній. Із них 300 уже цвіте. Важливо знати, що основна частина колекції знаходиться на окремій ділянці, куди зараз прохід для відвідувачів закритий – там знаходиться блокпост.

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Втім, на експозиційній ділянці "Пори року" півонії цвітуть досить яскраво і варто подивитися. Також у ботанічному саду вже відкрито розарій і зараз там цвітуть паркові троянди.

Нагадаємо, що вартість вхідного квитка на територію ботанічного саду залишилася незмінною – квиток для дорослого коштує 60 гривень, дитячий – 30 гривень.

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