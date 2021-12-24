В Києві запустили віртуальні екскурсії: як і що можна подивитися

Для цього не потрібно реєструватися або платити гроші, слід просто зайти на сайт Київ Цифровий

Всі охочі можуть віртуально побувати на 10 локаціях. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві тепер можна віртуально "прогулятися" по улюблених туристичних локаціях. На сайті Київ Цифровий з'явився розділ з VR-турами.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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На порталі Київ Цифровий можна дізнатись про туристичні локації, актуальні події та отримати іншу корисну інформацію: про туристично-інформаційні центри, карту метро, міський транспорт.

Які 3D-тури є на порталі

Користувачі можуть віртуально побувати в таких локаціях:

Київський зоопарк;

станція метрополітену "Золоті Ворота";

печери Києво-Печерської лаври;

пішохідно-велосипедний міст;

музей "Золоті Ворота";

парк "Наталка";

музей Михаїла Булгакова;

Замок Річарда Левове серце (екстер’єр) та панорама Лисої гори;

Пейзажна алея;

інтер’єри приміщення КМДА та інших локаціях.

Як подивитися

Для цього потрібно зайти на сайт https://guide.kyivcity.gov.ua та перейти у розділ VR-тури. Жодної реєстрації не потрібно.

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У розділі слід просто обрати необхідний туристичний об'єкт на "прогулятися" улюбленою локацією.

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Деякі локації на сайті Київ Цифровий. Фото: скріншот

Афіши подій в додатку Київ Цифровий

У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася нова функція. Тепер там можна дізнатися про святкові події, заплановані у столиці.

Для цього спочатку потрібно оновили додаток Play Маркет або App Store. Далі слід зайти в застосунок і перейти до розділу "Святкові події".

Там відображається інформація про найближчі святкові заходи. Вже зараз можна знайти десятки заходів у Києві на найближчі вихідні. Це різдвяні святкування, концерти, а також локації з казковими ельфами та іншими героями новорічних свят.

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