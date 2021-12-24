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В Києві запустили віртуальні екскурсії: як і що можна подивитися

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
24 грудня, 16:12
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Для цього не потрібно реєструватися або платити гроші, слід просто зайти на сайт Київ Цифровий
Всі охочі можуть віртуально побувати на 10 локаціях.
Всі охочі можуть віртуально побувати на 10 локаціях. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві тепер можна віртуально "прогулятися" по улюблених туристичних локаціях. На сайті Київ Цифровий з'явився розділ з VR-турами.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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На порталі Київ Цифровий можна дізнатись про туристичні локації, актуальні події та отримати іншу корисну інформацію: про туристично-інформаційні центри, карту метро, міський транспорт.

Які 3D-тури є на порталі

Користувачі можуть віртуально побувати в таких локаціях:

  • Київський зоопарк;
  • станція метрополітену "Золоті Ворота";
  • печери Києво-Печерської лаври;
  • пішохідно-велосипедний міст;
  • музей "Золоті Ворота";
  • парк "Наталка";
  • музей Михаїла Булгакова;
  • Замок Річарда Левове серце (екстер’єр) та панорама Лисої гори;
  • Пейзажна алея;
  • інтер’єри приміщення КМДА та інших локаціях.

Як подивитися

Для цього потрібно зайти на сайт https://guide.kyivcity.gov.ua та перейти у розділ VR-тури. Жодної реєстрації не потрібно.

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У розділі слід просто обрати необхідний туристичний об'єкт на "прогулятися" улюбленою локацією.

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Деякі локації на сайті Київ Цифровий. Фото: скріншот

Афіши подій в додатку Київ Цифровий

У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася нова функція. Тепер там можна дізнатися про святкові події, заплановані у столиці.

Для цього спочатку потрібно оновили додаток Play Маркет або App Store. Далі слід зайти в застосунок і перейти до розділу "Святкові події".

Там відображається інформація про найближчі святкові заходи. Вже зараз можна знайти десятки заходів у Києві на найближчі вихідні. Це різдвяні святкування, концерти, а також локації з казковими ельфами та іншими героями новорічних свят.

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