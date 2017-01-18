Скандальная стройка над станцией "Героев Днепра": рабочие уже начали возводить второй этаж (фото)

Над станцией метро "Героев Днепра" полным ходом ведется строительство ТРЦ, возводить которое начали летом прошлого года. Рабочие уже начали возводить второй этаж будущего торгового центра, который будет трехэтажным, площадью более 14 тысяч кв. м. Закончить строительство обещают в следующем году.

ПРОТЕСТЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО. Скандал вокруг строительства ТРЦ на "Героев Днепра" разгорелся в прошлом году. Участок внутри круга у выходов со станции метро оградили забором, оставив для пассажиров узкие проходы и развесили обьявления: "Химическое закрепление грунтов вдоль платформенного участка станции метро "Героев Днепра". Однако местные жители сразу же заговорили о том, что над метро начали строительство ТРЦ, а "закрепление грунтов" — прикрытие. Вскоре их опасения подтвердились. Как выяснилось, над станцией метро строят ТРЦ в три этажа с летней террасой на крыше здания, где разместятся столики и фонтаны.

В компании инвестора заверяли, что главным преимуществом ТРЦ станет то, что он искоренит стихийную торговлю, которая бушует у станции. Подтвердили строительство торгового центра и горвласти, заверив, что на это есть все разрешительные документы. Однако местные жители были возмущены. Люди несколько раз выходили перекрывать проезжую часть и заявляли, что из-за стройработ страдает сама станция — потолок, стены и пол покрылись трещинами. К слову, в сентябре на станции произошло ЧП. Техника для бурения свай пробила свод станции. Образовавшуюся дыру быстро закрыли металлической латкой и закрасили, но люди успели сделать фото. Горожане перепугались, что из-за таких повреждений станция вообще может завалиться. Кроме того, для пассажиров оставили только один вход и выход со станции, перегородили забором выходы с самого кольца, обустроив переход, который выходит прямо на трамвайные рельсы.

РАБОТЫ И СТАНЦИЯ. Вчера на участке кипела работа, десятки строителей вбивали балки, ставили перекрытия. На стройплощадке — огромный подъемный кран и техника для бурения свай. В компании инвестора сообщили, что работы ведутся по проекту. "Пока подрядная организация не отчитывалась, на каком этапе работы", — рассказали "Сегодня" в компании.

Над метро. Строительство ТРЦ ведется полным ходом, и рабочие приступили к возведению второго этажа. Фото: А. Бойко

Вход в кольцо со стороны рынка по-прежнему перекрыт, а некоторые даже повадились использовать образовавшийся тупик, как отхожее место. Не работает до сих пор и один из вестибюлей станции метро, который закрыли на вход и выход еще осенью прошлого года и обещали, что заработает он с первого января этого года. "Возможно, работы были не выполнены в назначенный срок, и вестибюль оставили закрытым еще на определенное время", — сказали нам в метрополитене.

На самой станции нами было замечено две трещины на стене и на полу и многочисленные на потолке, правда, все они аккуратно закрашены побелкой и неизвестно, появились ли они уже после начала строительства. В метрополитене нас заверили, что на станции никаких повреждений нет, а за ее состоянием постоянно наблюдают специалисты. "Станция работает в обычном режиме. За ней ведется технадзор", — рассказали в подземке.

Внутри. Стены и потолок станции покрылись трещинами. Фото: И. Гинжул

СУД. Местные активисты сдаваться не намерены и даже подали иск в суд на застройщика. Заседание должно было состоятся еще в понедельник, но было перенесено по причине болезни судьи.