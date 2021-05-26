20 гривен и 5 копеек. Новый тариф на проезд в метро могут огласить на следующей неделе

Как оказалось, реальный доход от поездки одного пассажира сейчас составляет 6 гривен 30 копеек

Метро в Киеве подорожает. Фото: коллаж "Сегодня"

Проезд в столичном транспорте подорожает к концу лета, об этом сайту "Сегодня" рассказали в КГГА. Там заверяют, что разовая поездка в метро точно не будет стоить 20 гривен. Мы решили узнать, почему метрополитен все же просит поднять стоимость поездки до 20 гривен и 5 копеек.

Откуда взялась цифра 20 гривен и 5 копеек?

В метрополитене поясняют, что себестоимость одной поездки – 20,05 гривен – определена финансистами предприятия, которые подготовили финансовый план метрополитена до конца года.

Поскольку предприятие коммунальное, то финансовые расчеты утверждает городская власть. А именно, профильные департаменты. Они проверяют, анализируют и утверждают финансовый план.

Из чего состоит себестоимость проезда в метро?

Себестоимость проезда в метрополитене состоит из трех основных параметров:

• Размер минимальной заплаты (учитывая все изменения до конца года).

• Коммунальные услуги – электричество, водоснабжение, тепло (учитывая индексы цен, стоимость основных услуг и товаров до конца года).

• Основные ремонты (чтобы предприятие могло работать в обычном режиме).

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В подземке отмечают, что строительство новых станций ведется за бюджетные средства и в тариф за проезд не входит. Себестоимость состоит исключительно из эксплуатационных составляющих.

Фото: Город Киев

Почему так дорого просят?

В подземке утверждают, что сейчас реальный доход от поездки одного пассажира составляет 6 гривен 30 копеек. И это при себестоимости на этот год – 20 гривен и 5 копеек. Разовая поездка стоит – 8 гривен. Многоразовая поездка – 6,50 (это когда вы покупаете сразу 50 поездок).

"Город ищет компромиссный вариант, чтобы наше предприятие продолжало работать. Но и в то же время город не забывает о том, чтобы этот тариф был подъемным для пассажиров – это наши коммунальщики, медики, учителя, библиотекари. Озвученная нами себестоимость проезда в 20 гривен пока не утверждена официально, хотя мы подали реальные расчеты", – поясняет сайту "Сегодня" заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

По ее словам, эта сумма нужна, чтобы могли до конца года выплачивать сотрудникам метрополитена зарплаты и обеспечить нормальную работу подземки.

Работают на грани

По словам Макогон, они сами очень ждут решения по тарифному вопросу от КГГА и даже перевели персонал на четырехдневную рабочую неделю.

"Мы надеемся, что на следующей неделе город озвучит свое решение по поводу стоимости проезда в метро. С выплатой зарплат мы пока справляемся, но уже работаем на грани. Административный персонал метрополитена переведен на четырехдневную рабочую неделю. Это непопулярное решение, но мы пошли на такой шаг, чтобы своевременно выплатить зарплату сотрудникам", – отмечает Наталья Макогон.

А как в Европе?

В Киевском метрополитене подтверждают, что в европейских столицах стоимость разовой поездки в метро значительно выше.

"В Европе все дороже и зарплаты выше. Тут сложно сравнивать. Там другая система оплаты проезда и проездных. Насколько мне известно, то там проезда дешевле 2 евро просто нет. Конечно, там существует система скидок за оптовую покупку поездок. А вот система штрафов за безбилетный проезд очень суровая, они очень большие. Подобные нарушения вносятся в общую базу и влияют на социальный рейтинг человека. После такого "заяц" будет иметь проблемы с получением кредита, получением стипендии на учебу… А у нас, увы, ситуация другая", – отмечает Наталья Макогон.

Фото: nfc-ukraine.com

Как могут развиваться события?

По словам транспортников, сейчас город рассматривает разные модели повышения стоимости проезда.

Вот одна из них. Стоимость проезда в метро поднимут с 8 до 12 гривен в конце лета, а в конце года будет еще одно повышение тарифа на 3 гривни.

Таким образом, проезд подорожает почти в два раза, до 15 гривен.

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Но будет не таким шокирующим для киевлян. Также чиновники обещают, что сохранят систему скидок при покупке пассажиром 50 поездок.

Официально этот вариант развития событий в метрополитене не комментируют.

"В КГГА возможно уже есть готовое решение, но нам они пока его не озвучивали и не передавали. Возможно, оно появится на следующей неделе. Это нам очень важно – получить конкретные цифры, которые утвердит город, чтобы понимать, где внести коррективы и на основе этих показателей работать до конца года", – сообщили в Киевском метрополитене.

Заставят больше платить приезжих?

Тарифный вопрос обсуждают и депутаты Киеврады. Они предлагают сделать большой тариф за проезд в метро для приезжих, которых в городе очень много.

А для киевлян, особенно тех, кто уже оформил "Карту киевлянина", предусмотреть скидки на оплату проезда. Впрочем, как это будет работать – непонятно. "Картой киевлянина" и так пользуются столичные пенсионеры и льготники, а для того, чтобы ее получили все остальные прописанные в Киеве, понадобится немало времени.

Стоимость проезда в метро можно и вовсе не поднимать, если государство будет выплачивать средства за проезд льготников.

"Мы настаиваем на том, что государство должно вернуть практику компенсации льготного проезда городам. Ведь категории льготников устанавливает государство, а выплачивают города – это несправедливо. Именно отсутствие компенсации стало последней каплей в бюджетном разрыве городских транспортных предприятий", – считают в Киевсовете.

В метрополитене говорят, что дотации они получают только из городского бюджета. Что же касается льготников, то каждый четвертый пассажир в метро – льготник. 10 категорий льготников получает компенсации от города. А вообще в Украине 21 категория льготников, которым не компенсируют право на бесплатный проезд.

Ранее мы сообщали, что в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте и метро. Как сообщает корреспондент "Сегодня", в данный момент вопрос новых тарифов обсуждается с экспертами и депутатами Киевсовета.