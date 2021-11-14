"А где тут газон?" В Киеве прославили очередного "героя парковки" (фото)

В Киеве заметили очередного "героя" парковки. / Фото: Коллаж: Сегодня

В ЖК Варшавский на Виноградаре в Киеве обнаружили очередного "героя парковки". Элитный внедорожник припарковали прямо на газоне перед многоэтажкой.

Фото опубликовали в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

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"Национальная украинская рубрика "а где тут газон"???? Элитный ЖК Варшавский", – подписано фото.

Также автор поста яростно критикует владельца Mercedes GLS, который решил раскатать газон "вдоль и поперек".

Газон нельзя раскатывать только если хотя бы одно из условий выполняется (список ироничен, – ред.):

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Огорожен, засеян породистой травой, есть паспорт

Паспорт газона распечатан на билборде минимум 10 метров прямо над газоном.

Газон охраняют автоматчики, Нацдружины и ветераны АТО.

Имеется дорогой автоматический полив и освещение

Мер ежедневно лично проверяет и поливает газон из лейки.

Трава высотой не менее 2 метров и не менее 1000 растений на метр квадратный.

Имеется дорожный знак 566.866 "ГАЗОН. ПОЖАЛУЙСТА НЕ УБИЙ ЕГО".

В Киеве элитный Mercedes припарковали просто на газоне. Фото: dtp.kiev.ua

Где запрещена остановка

Согласно правил дорожного движения, автомобилей запрещается:

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на железнодорожных переездах;

на трамвайных путях (кроме случаев, обусловленных пунктом 15.8 настоящих Правил);

на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в туннелях;

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предпочтения в движении;

на перекрестках и ближе 10 м от края перекрещивающейся проезжей части при отсутствии на них пешеходного перехода, за исключением остановки для предпочтения в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;

в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м;

ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет — ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

есть)ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, где это создаст препятствия работающим технологическим транспортным средствам;

в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства;

в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки;

ближе 10 м от выездов с близлежащих территорий и непосредственно на месте выезда.

Где запрещена парковка

в местах, где запрещена остановка;

на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками);

на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 м;

более 50 м от железнодорожных переездов;

вне населенных пунктов в зоне опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги с видимостью или обзорностью менее 100 м хотя бы в одном направлении движения;

в местах, где стоящее транспортное средство сделает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов;

ближе 5 м от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов, место размещения или обустройство которых отвечает требованиям законодательства;

на газонах.

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