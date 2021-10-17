VIP-места для самых умных: в Киеве наказали очередных "героев парковки" (фото)

В Киеве снова наказали "героев парковки". В этот раз нарушители выбрали для себя VIP-места на газоне.
Об этом сообщает местный Telegram-канал.
На фото видно, что автомобили припаркованы с нарушением – их загнали на газон.
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"Коммунальщики решили проучить нарушителей и сделали ров для прокладки электросети. Теперь водителям нужно решить головоломку перед тем, как выбраться на дорогу", – говорится в подписи к фото.
Коммунальщики заблокировали выезд для автомобилей. Фото: Ху*вый Киев
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В комментариях похвалили решение комунальщиков.
"Нужно было вокруг обкопать и что б ширина метра полтора", – пишет один из комментаторов.
Но была и критика: "После такого окопа уже и газон не газон, а побоище. А цель какая? Сохранить траву".
Не первое наказание для "героев парковки"
На прошлой неделе в Киеве BMW на парковке обложили бетонными глыбами. Авто припарковалось между желтыми блоками, которые тесно прилегают к автомобилю. Кто-то такой вид парковки не одобрил и заблокировал выезд для автомобиля.
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