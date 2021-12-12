Большие скидки и бесплатные развлечения. Главные "плюшки" карты киевлянина

В столице можно оформить карту киевлянина. Фото: коллаж "Сегодня"

Карта киевлянина дает не только возможность дешевого проезда, но и скидки в аптеках, театрах, музеях и множество других привилегий.

Подробнее о главных "плюшках" карты киевлянина – читайте далее в материале "Сегодня".

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Что дает карта киевлянина?

возможность верификации по Bank ID для получения онлайн административных услуг;

для получения онлайн административных услуг; доступ к электронным сервисам столицы через "Личный кабинет киевлянина". Например, запись ребенка в очередь в детсад, оплата коммуналки, возможность проголосовать за петиции и общественный бюджет;

за петиции и общественный бюджет; карту можно использовать в качестве проездного, пополнять ее и оплачивать поездки. А льготники могут ездить с ней вообще бесплатно.

пополнять ее и оплачивать поездки. А льготники могут ездить с ней вообще бесплатно. с картой можно получить скидки в аптеках (до 70%), театрах и музеях, торгово-сервисных сетях "БИЛЛА-Украина", "Торговый дом "Вест лайн", "Фуршет", "Новус Украина" (скидки в магазинах 3 -7%), а также социальный хлеб в "Киевхлебе".

в аптеках (до 70%), театрах и музеях, торгово-сервисных сетях "БИЛЛА-Украина", "Торговый дом "Вест лайн", "Фуршет", "Новус Украина" (скидки в магазинах 3 -7%), а также социальный хлеб в "Киевхлебе". Можно посещать зоопарк заплатив до 50% стоимости билета.

Другие возможности карты киевлянина

Городской пассажирский транспорт (КП "Киевский метрополитен", КП "Киевпастранс"):

с помощью карты киевлянина льготные категории населения могут воспользоваться бесплатным проездом;

не льготники используют карту киевлянина в качестве проездного с возможностью пополнить карточку на проезд от одной до пятидесяти поездок.

Муниципальные учреждения культуры. В муниципальных учреждениях культуры (театры, музеи) установлены специальные цены или определенные дни бесплатного посещения.

Оплата коммунальных услуг с помощью карты киевлянина. Получение скидки – оплата без комиссии услуг ЖКХ при условии осуществления оплаты через личный кабинет КП "Главный информационно-вычислительный центр" или Центр коммунального сервиса.

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Предоставление скидок в торгово-сервисных сетях при предъявлении карты киевлянина:

в торговых сетях ЗАО "Фуршет" (перечень торговых точек периодически меняется, поэтому информацию необходимо уточнять на момент открытия карточки) – скидки 3-7%;

в торговой сети ООО "Киевхлеб" – получение автоматической скидки на приобретение одного из 3-х видов хлебобулочных изделий в день, в зависимости от категории льготника.

Получение скидки в сети коммунальных аптек КП "Фармация".

Средство идентификации личности при пользовании городскими электронными сервисами.

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Как оформить карту киевлянина?

Сначала нужно подать заявление в "Ощадбанк" и добавить такие документы:

паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий;

справку о предоставлении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,

документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты "Карточка киевлянина" (учащийся билет, студенческий билет, справка с места работы и т. д.);

удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособие, компенсации (при наличии);

справку о взятии на учет лица, которое перемещается с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции/операции объединенных сил, изданную в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 01 октября 2014 г. № 509 "Об учете внутренне перемещенных людей" (при наличии).

После оформления заявления нужно ждать, пока карту привезут в отделение. Это займет не больше двух недель. Затем можно прийти и получить свою карту в банке.

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