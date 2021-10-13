Бюджет потерял 22 млн на кинотеатре "Киев". Киевским чиновникам объявлены подозрения

Помещения кинотеатра "Киев" сдавали в аренду / Фото: Коллаж: Сегодня

Директору Департамента коммунальной собственности Киева, его первому заму и директору коммунального предприятия "Киевкинофильм" сообщено о подозрении в служебной халатности, в результате которой бюджет столицы недополучил средства за аренду более 22 миллионов гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook.

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В 2019 году первый заместитель начальника Департамента коммунальной собственности Киева и директор КП "Киевкинофильм" заключили с частным обществом трехсторонний договор об аренде помещений кинотеатра "Киев" площадью более 7 тыс. кв м на ул. Большой Васильковской, 19.

Прокуратура объявила подозрения / Фото: пресс-служба прокуратуры

"Арендная плата, определенная протоколом заседания конкурсной комиссии, составила 2,1 млн гривен без учета НДС за базовый месяц. Общество заплатило средства в полном объеме в период с июня по ноябрь 2019 год включительно. Однако в дальнейшем арендатор обратился в Департамент коммунальной собственности Киева с просьбой проверить состояние использования здания кинотеатра "Киев". В связи с этим, директор Департамента образовал комиссию, которая уже на следующий день составила акт о приостановлении исполнения сторонами своих обязательств по договору аренды в части начисления и уплаты арендной платы из-за невозможности использования арендатором помещений кинотеатра", – пишут в сообщении.

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Указанный акт стал основанием для прекращения начисления арендной платы, начиная с декабря 2019 года, и был подписан представителем балансодержателя – директором КП "Киевкинофильм" и руководителем отдела Департамента коммунальной собственности КГГА.

Установили, что акт не предусмотрен действующим законодательством. Кроме того, согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы помещение кинотеатра "Киев" полностью пригодно в настоящее время для эксплуатации по целевому назначению – организации кинопоказов.

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Обыски в Киеве

В последнее время в Киеве практически каждый день столичная прокуратура вместе с Государственным бюро расследований сообщает о новых обысках в столичных госструктурах.

17 августа прошли обыски в офисе коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ", руководство которого разработало схему хищения средств при проведении капитального ремонта детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Согласно материалам следствия, в течение 2019 года это предприятие перевело подрядчикам 30 млн грн за работы, которые не выполнялись.

"Житлоинвестбуд-УКБ", руководство которого разработало схему хищения средств при проведении капитального ремонта детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Согласно материалам следствия, в течение 2019 года это предприятие перевело подрядчикам 30 млн грн за работы, которые не выполнялись. 17 августа прошли обыски в служебных помещениях коммунального предприятия "Соломенка-Сервис" по факту растраты около 5 млн грн бюджетных средств. Они выделялись на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Соломенском районе Киева.

Они выделялись на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Соломенском районе Киева. 17 августа обыски прошли в КП "Киевкоммунсервис" и его подрядных организациях. Согласно материалам следствия, должностные лица КГГА и КП "Киевкоммунсервис" организовали схему получения бюджетных средств за услуги по вывозу твердых бытовых отходов, которые в реальности не предоставлялись.

16 июля прокуратура пришла в КП "Киевводфонд". Сотрудники этого коммунального предприятия подозреваются в хищении 7 млн грн на приобретении товаров и выполнении капитального ремонта бюветных комплексов и общественных туалетов.

8 июля в главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал" сотрудники Государственного бюро расследований проводили обыски по факту хищений на объектах строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

Напомним, что глава КГГА Виталий Кличко считает, что все эти обыски – свидетельство политического давления на него и на столичную власть.