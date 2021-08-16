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Давление на него и местную власть. Кличко ответил на "большую чистку" столичных КП

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
16 августа, 20:00
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Глава города отметил, что обыски, которые идут несколько последних месяцев – систематическое давление
Кличко считает, что все связанные с КП дела - политически мотивированные. Коллаж "Сегодня"
Кличко считает, что все связанные с КП дела - политически мотивированные. Коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что правоохранители с обысками тормозят работу коммунальных служб. Он считает, что все дела, по которым приходили с проверкой – давление на него и местную власть.

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Об этом глава города сказал в своем видеообращении.

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"Массовые обыски, парализующие работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, и которые продолжаются уже несколько месяцев, являются системным давлением. Политически мотивированным давлением на власть Киева", – сказал он.

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Кроме того, мэр подчеркнул, что обыски проводят, чтобы дискредитировать столичную власть и его.

"Делается это с одной целью – опорочить мою репутацию. И создать основу, чтобы, вопреки Конституции, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне", – добавил Кличко.

Обыски в коммунальных предприятиях

Последние несколько месяцев правоохранители часто наведываются в столичные КП с проверками. Обыски прошли в "Спецжилфонде", "Киевгорсвете", "Киевавтодоре", "Киевзеленстрое", а также в КГГА и др. Подробнее о "большой чистке" в столице – в материале "Сегодня" .

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