Давление на него и местную власть. Кличко ответил на "большую чистку" столичных КП

Глава города отметил, что обыски, которые идут несколько последних месяцев – систематическое давление

Кличко считает, что все связанные с КП дела - политически мотивированные. Коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что правоохранители с обысками тормозят работу коммунальных служб. Он считает, что все дела, по которым приходили с проверкой – давление на него и местную власть.

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Об этом глава города сказал в своем видеообращении.

"Массовые обыски, парализующие работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, и которые продолжаются уже несколько месяцев, являются системным давлением. Политически мотивированным давлением на власть Киева", – сказал он.

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Кроме того, мэр подчеркнул, что обыски проводят, чтобы дискредитировать столичную власть и его.

"Делается это с одной целью – опорочить мою репутацию. И создать основу, чтобы, вопреки Конституции, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне", – добавил Кличко.

Обыски в коммунальных предприятиях

Последние несколько месяцев правоохранители часто наведываются в столичные КП с проверками. Обыски прошли в "Спецжилфонде", "Киевгорсвете", "Киевавтодоре", "Киевзеленстрое", а также в КГГА и др. Подробнее о "большой чистке" в столице – в материале "Сегодня" .

Последние проверки:

Киевская городская прокуратура провела обыски в КП "Киевводфонд". Сотрудников подозревают в хищении 7 млн грн государственных средств, которые выделили на ремонт общественных туалетов.

8 июля ГБР провели обыски в главном офисе "Киевводоканала". С проверкой нагрянули по делу "по объектам строительства водопроводно-канализационного хозяйства".

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