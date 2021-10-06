Что случилось? В Киевский метрополитен за девять месяцев обратились почти 11 тысяч пассажиров

Самой загруженной остается красная линия / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киевском метрополитене обработали почти 11 тысяч обращений от пассажиров. За девять месяцев текущего года столичная подземка перевезла 233,793 млн пассажиров.
Об этом сообщает пресс-службе киевского метро.
Количество обращений
- 6504 – "Горячая линия метрополитена" и Контактный центр Киева (15-51), а также на "Правительственную горячую линию";
- 4161 – в адрес администрации метрополитена;
- 260 – с Киевской городской государственной администрации.
Чаще всего обращения пассажиров касались разъяснений Правил пользования метрополитеном, а именно перевозки багажа.
Правила перевозки транспортных средств
- моноколеса могут перевозиться как они есть. В то же время владельцы должны ответственно относиться к другим пассажирам и следить, чтобы никого не испачкать;
- самокаты, которые складываются, рекомендуется складывать. Те, что более 120 см, дополнительно оплачиваются;
- велосипеды перевозятся бесплатно, в чехле;
- любые вещи более 200 см перевозить запрещено.
Проходить с самокатом, моноколесом или другим багажом можно через любой турникет. Важно сообщить работнику, что багаж, который больше установленного бесплатного лимита, оплачен.
Кататься по платформе запрещено. Это может привести к реальным сложным травмам.
Сколько пассажиров перевез метрополитен
Также отметим, что за девять месяцев 2021 года КП "Киевский метрополитен" перевез 233,793 млн пассажиров.
Традиционно самой загруженной остается красная линия, за ней – синяя, а потом зеленая. Почти 25% пассажиров – льготники. На сегодня право бесплатного проезда имеют 32 категории пассажиров.
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