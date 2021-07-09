Даже не матерился, подстрелил троих из-за квартиры – все, что нужно знать о "голосеевском стрелке"

Сегодня суд избрал ему меру пресечения – на два месяца без права залога

Суд вынес меру пресечения - подробности. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве полицейские задержали вооруженного злоумышленника, который ранил патрульного и еще одного человека на Голосеевском проспекте, после чего закрылся в квартире. Сегодня столичный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 сентября, без права внесения залога.

Что произошло?

В Голосеевском районе 7 июля произошла стрельба. Были ранены – полицейский и гражданский в ЖК "Парк Авеню".

Место происшествия. Фото: "Сегодня"

Как оказалось, конфликт в доме произошел между старым и новым владельцем квартиры. Копы пытались решить конфликт путем переговоров, но мужчина не согласился и решил поджечь квартиру. Штурмом полицейские задержали злоумышленника – Ивана Мартынюка.

Что говорят в адвокаты?

В конце нулевых подозреваемый взял полуторамиллионный кредит в банке под залог еще недостроенной квартиры. Деньги Иван вовремя не вернул, поэтому банк обратился в суд. Жилье выставили на открытые торги и в 2020-м продали.

Адвокат нового владельца утверждает: его клиент ни разу от момента приобретения жилья попасть туда так и не смог. По его словам, старый владелец там просто забаррикадировался.

Защитники стрелка говорят, что жилье продали незаконно. Ведь на момент торгов там были зарегистрированы сестра и несовершеннолетняя племянница Ивана.

Что говорят знакомые стрелка?

"Даже матов от него не слышал", – знакомые защищают "голосеевского стрелка".

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Также стало известно, что Иван Мартынюк состоит в организации "Браття". Участники общественной организации "Браття", которые пришли поддержать Ивана, поконфликтовали с полицией сегодня возле зала суда.

Участники конфликта. Фото: "Сегодня"

Что говорит сам подозреваемый?

"Голосеевский стрелок" перед избранием ему меры пресечения заявил, что открыл стрельбу из-за того, что ему не предоставили решение суда и не дали дождаться адвокатов.

Снимок из зала суда. Фото: "Сегодня"

Напомним, в Киеве полицейские задержали вооруженного злоумышленника, который ранил патрульного и еще одного человека на Голосеевском проспекте, после чего закрылся в квартире.

Как оказалось, конфликт в ЖК "Парк Авеню" начался изначально между старым и новым владельцем квартиры.