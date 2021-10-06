Дело на 3,3 млн. Начальнику службы безопасности КП "Киевпастранс" сообщили о подозрении

Продолжаются следственные действия / Фото: Коллаж: Сегодня

Начальнику службы безопасности и чрезвычайных ситуаций КП "Киевпастранс" сообщили о подозрении в служебной халатности, что нанесло ущерб в размере 3,3 млн грн, выделенных на организацию охраны объектов критической инфраструктуры Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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"В 2019 году КП "Киевпастранс" заключило с победителем тендера – частной охранной компанией – договор о предоставлении услуг по физической охране объектов предприятия, в частности, станций Борщаговской линии скоростного трамвая, а также осуществление на них пропускного режима профессиональными охранниками по определенным круглосуточным охранным постам", – говорится в сообщении.

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После чего на основании утвержденных актов оказания услуг коммунальное предприятие перечислило на счета частного предприятия бюджетные средства в сумме более 4,1 млн грн.

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На месте правоохранители провели обыски / Фото: СБУ

Однако объемы и стоимость охранных услуг не соответствовали заявленным в документах. Фирма не имела в штате достаточного количества охранников для выполнения условий договора и привлекала к дежурствам посторонних лиц без соответствующей квалификации. На отдельных объектах охрана отсутствовала вообще.

Продолжаются следственные действия.

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Обыски в Киеве

В последнее время в Киеве практически каждый день столичная прокуратура вместе с Государственным бюро расследований сообщает о новых обысках в столичных госструктурах.

17 августа прошли обыски в офисе коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ", руководство которого разработало схему хищения средств при проведении капитального ремонта детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Согласно материалам следствия, в течение 2019 года это предприятие перевело подрядчикам 30 млн грн за работы, которые не выполнялись.

"Житлоинвестбуд-УКБ", руководство которого разработало схему хищения средств при проведении капитального ремонта детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Согласно материалам следствия, в течение 2019 года это предприятие перевело подрядчикам 30 млн грн за работы, которые не выполнялись. 17 августа прошли обыски в служебных помещениях коммунального предприятия "Соломенка-Сервис" по факту растраты около 5 млн грн бюджетных средств. Они выделялись на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Соломенском районе Киева.

Они выделялись на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Соломенском районе Киева. 17 августа обыски прошли в КП "Киевкоммунсервис" и его подрядных организациях. Согласно материалам следствия, должностные лица КГГА и КП "Киевкоммунсервис" организовали схему получения бюджетных средств за услуги по вывозу твердых бытовых отходов, которые в реальности не предоставлялись.

16 июля прокуратура пришла в КП "Киевводфонд". Сотрудники этого коммунального предприятия подозреваются в хищении 7 млн грн на приобретении товаров и выполнении капитального ремонта бюветных комплексов и общественных туалетов.

8 июля в главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал" сотрудники Государственного бюро расследований проводили обыски по факту хищений на объектах строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

Напомним, что глава КГГА Виталий Кличко считает, что все эти обыски – свидетельство политического давления на него и на столичную власть.