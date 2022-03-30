Спасают людей из ада и верят в победу. Как работают киевские пожарные во время войны – репортаж

Пожарный Владимир Ковальчук говорит, что его коллеги выкладываются на все 100% спасая жителей из взорванных ракетами домов / коллаж "Сегодня"

Уже больше месяца российские оккупанты продолжают бомбить Киев. Ракеты и снаряды попадают в жилые кварталы и несут за собой смерть и разрушения. Этому противодействуют сотрудники ГСЧС Киева. Герои в касках тушат пламя, разбирают завалы и спасают киевлян.

Сайт "Сегодня" узнавал, в каких условиях приходится работать сотрудникам столичной ГСЧС.

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Владимир Ковальчук, начальник караула одного из подразделений ГСЧС Киева. Старший лейтенант службы гражданской защиты трудится спасателем уже 11 лет.

"Моя первая специальность – учитель истории и правоведения, но так случилось, что после учебы в университете я попал на срочную службу в армию в пожарное подразделение. Там и решил связать свою жизнь с ГСЧС. После окончания службы пошел работать спасателем в Киеве", – вспоминает свою мирную жизнь Владимир.

За спинами людей было пламя

Спасателю пришлось выезжать на два пожара в Киеве, которые произошли в результате обстрела ракетами и снарядами российских оккупантов. А его подразделение в разные смены совершило более десяти выездов на тушение таких кошмарных пожаров.

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Момент спасения жителей дома на столичной Оболони / фото ГСЧС Киева

В первый свой выезд Владимиру пришлось спасать людей и быстро реагировать на происходящее в жилом доме в Оболонском районе. Там было фактически уничтожено два подъезда с большим распространением огня, эвакуировать людей по лестничным маршам было невозможно.

Владимир вместе со своими подчиненными спасли из дома 8 жителей/ фото ГСЧС Киева

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"Я даже представить себе не мог, что такие разрушения возможны – это шок. Мне с моими подчиненными удалось в первые минуты спасти восемь человек. В основном это были пожилые люди по 60 и более лет. Мы спасали их при помощи выдвижных пожарных лестниц. У жителей за спиной уже было пламя, и нам нужно было быстро их оттуда доставать", – рассказывает сайту "Сегодня" Владимир Ковальчук.

Некоторых спускали на руках

Пожилым людям было очень страшно: от пережитого ракетного удара, от пожара, который охватил здание, и от высоты, с которой их спускали спасатели.

Владимир Ковальчук вместе с коллегой отводят в безопасное место спасенную женщину /фото ГСЧС Киева

"Люди боялись ступить на пожарную лестницу. Нам пришлось уговаривать людей, пояснять, что это не опасно, всячески их подбадривать. Мы же этими лестницами пользуемся ежедневно, а для мирных людей – это страшно – спускаться с высоты четвертого этажа. Некоторых жителей пришлось обвязывать страховочными веревками, а некоторых – просто спускать на руках", – вспоминает Владимир Ковальчук.

Пожилым людям было очень страшно: от пережитого ракетного удара, от пожара, который охватил здание / фото ГСЧС Киева

Вода как благодарность

Спасенные жители часто благодарят за работу, хотя сами находятся в шоковом состоянии.

"Когда пожар ликвидирован – люди подходят, благодарят, обнимают, плачут. Мы все стали как одна семья. Особенно приятно, когда просто так приносят питьевую воду пожарным и дают попить. Это уже большая благодарность", – говорит пожарный.

Владимир Ковальчук после ликвидации пожара. Момент, когда огонь ликвидирован и люди спасены /фото ГСЧС Киева

Спасают животных

Из квартиры в разбомбленном доме на Оболони удалось спасти не только людей, но и семерых собак, много котов и даже черепаху.

"Многие писали, что черепаху выбросило из дома взрывной волной, но это не так. Я ее лично достал из разбитого аквариума и аккуратно передал волонтерам, которые были возле дома. Кто-то из журналистов сфотографировал ее на фоне разрушенного здания. Знаю, что хозяева черепахи позже нашлись, они искали ее", – поясняет спасатель.

Пожарные спасли черепаху в разбитой квартире и передали волонтерам

За моей спиной – моя семья

Кошмарные разрушения после обстрелов шокируют всех, даже видавших всякое на своей работе пожарных.

"Все это, конечно же, шокирует. Спасатели – это подготовленные люди. Наша работа – это фактически сплошной стресс. У нас есть определенная закалка для такой работы. Конечно же, никто не готов работать в условиях войны. Лично мне сил и энергии придает то, что я понимаю – в Украине есть люди и коллеги, которые работают и живут в намного худших условиях. Например, в Харькове, Сумах, Мариуполе и других городах, где зверствует враг. Им намного сложнее, и они не сдаются. Почему же должен сдаться я? У меня за спиной моя семья, мой ребенок. Приходится работать, держаться. Беречь себя, чтобы сохранить их", – рассказывает Владимир Ковальчук.

Квартира в обычном жилом Киева превратилась в сплошные руины после прилета российской ракеты/ фото ГСЧС Киева

Нательный крестик

Некоторые пожарные не скрывают, что последствия ракетных ударов по столице больше напоминают ад. В таких условиях многие носят с собой талисманы или иконки.

Владимир говорит, что шок был лишь мгновение – нужно спасать людей/ фото ГСЧС Киева

"Может быть, кто-то из ребят носит такие талисманы или обереги. Но лично у меня такого нет, я не могу сказать, что у меня есть какая-то счастливая пожарная каска или монетка. Все, что у меня есть – это вера в свои силы и нательный крестик. Можно сказать, что он и есть мой талисман", – делится с нами Владимир.

Мечта – вернуть семью в мирный Киев

Ежедневно спасая людей и разбирая завалы, столичные пожарные верят в победу Украины.

После победы Владимир Ковальчук хочет первым делом вернуть свою семью в Киев/ фото ГСЧС Киева

"Мы верим в нашу победу, поскольку мы боремся за правду и ни на кого не нападали. Рискуя жизнью, работаем и приближаем день победы, когда наступит мирное время. Я, как и все украинцы, буду праздновать этот день. Но первое, что бы я сделал – вернул бы свою семью в Киев. Они были вынуждены уехать. А второе, конечно же, хочется хоть немного отдохнуть, перевести дух на море или в горах. Кстати, я никогда не был в Крыму. Было бы интересно поехать посмотреть, но уже украинский Крым, который мы вернем себе обязательно", – делится планами Владимир Ковальчук.

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