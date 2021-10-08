Горожан удивил новый поезд в Киевском метрополитене: что в нем необычного

Поезд с новой системой навигации курсирует на синей ветке / Фото: Коллаж: Сегодня
В социальных сетях обсуждают навигационную систему, которой оборудован один из поездов в Киевском метрополитене. В салоне есть схема синей ветки метро с подсветкой. Лампочки загораются, когда поезд проезжает станцию.
"Технологии добрались до киевского метро – теперь в некоторых вагонах есть шкала, которая подсвечивает станции, которые уже проехали", – пишут пользователи социальных сетей.
Почему светятся лампочки
Сайт "Сегодня" писал про новшество еще в феврале этого года. Тогда планировали выпустить на синюю линию новый поезд, который был полностью модернизирован сотрудниками Киевского метрополитена. Он состоит из вагонов, которые были выпущены еще в 1981-1984 годах.
Тогда в столичной подземке нам пояснили, что впервые в киевском метрополитене применена система визуального станционного информирования пассажиров в салоне вагонов.
Спецпропуска в метро, а в рестораны только после вакцинации. Как будет жить Киев в красной зоне
Она отражает схему линии метрополитена и местонахождение поезда в реальном времени во время движения по линии.
Это пилотная навигация с фиксацией станции. То есть, название будет подсвечиваться в зависимости от прибытия поезда на перрон.
Тестирование продолжается
Как рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене, поезд с новой системой навигации курсирует на синей ветке метро в тестовом режиме. Он пока один такой и его тестирование продолжается.
"Поезд – модернизированный полностью, а навигационная система – это только один его пункт. Такое новшество действительно требует длительного тестирования. Также необходимо предусмотреть финансирования на программу по модернизации", – сообщили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.
Что еще необычного в поезде
- Корпус вагонов в новом составе сделан из стеклопластика;
- Новые несущие конструкции кузовов обеспечивают безопасную эксплуатацию вагонов на 22 года;
- В вагонах – новое дверное оборудование, окна;
- Освещение салона осуществляется с использованием светодиодных светильников;
- В кабине машиниста установлен новый пульт управления, кондиционер, зеркала заднего вида и ветровое стекло с электроподогревом.
Читайте также:
- В Киевском метрополитене пройдет арт-выставка, посвященная Бабьему Яру
- Кошка, которая неделю прожила в тоннелях метрополитена Киева, сбежала от волонтеров
- Сквозные вагоны для Киевского метрополитена: когда их закупят
- Тайны Киевского метрополитена: кто такие "красные шапочки" и что они делают в подземке