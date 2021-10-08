Містян здивував новий поїзд у Київському метрополітені: що в ньому незвичайного

Поїзд з новою системою навігації курсує на синій гілці / Фото: Колаж: Сьогодні
У соціальних мережах обговорюють навігаційну систему, якою обладнаний один із поїздів у Київському метрополітені. У салоні є схема синьої гілки метро з підсвічуванням. Лампочки загоряються, коли поїзд проїжджає станцію.
"Технології дісталися до київського метро – тепер у деяких вагонах є шкала, яка підсвічує станції, які вже проїхали", – пишуть користувачі соціальних мереж.
Чому світяться лампочки
Сайт "Сьогодні" писав про нововведення ще в лютому цього року. Тоді планували випустити на синю лінію новий потяг, який був повністю модернізований співробітниками Київського метрополітену. Він складається з вагонів, які були випущені ще в 1981-1984 роках.
Тоді в столичній підземці нам пояснили, що вперше в київському метрополітені застосована система візуального станційного інформування пасажирів у салоні вагонів.
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Вона відображає станцію на схемі лінії метрополітену та реальне місцезнаходження поїзда під час руху по лінії.
Це пілотна навігація з фіксацією станції. Тобто, назва буде підсвічуватися залежно від прибуття поїзда на перон.
Тестування триває
Як розповіли сайту "Сьогодні" в Київському метрополітені, потяг із новою системою навігації курсує на синій гілці метро в тестовому режимі. Він поки один такий, і його тестування триває.
"Поїзд – модернізований повністю, а навігаційна система – це тільки один його пункт. Таке нововведення дійсно вимагає тривалого тестування. Також необхідно передбачити фінансування на програму з модернізації", – повідомили в Київському метрополітені.
Що ще незвичайного в поїзді
- Корпус вагонів у новому складі зроблений зі склопластику.
- Нові несучі конструкції кузовів забезпечують безпечну експлуатацію вагонів на 22 роки.
- У вагонах – нове дверне обладнання, вікна.
- Освітлення салону здійснюється з використанням світлодіодних світильників.
- У кабіні машиніста встановлений новий пульт управління, кондиціонер, дзеркала заднього виду і вітрове скло з електропідігрівом.
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