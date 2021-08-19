Готов на 65%. Когда по Подольском мосту пустят автотранспорт

Подольский мост с высоты птичьего полета. Фото: коллаж "Сегодня"

До конца этого года власти Киева планируют открыть движение автотранспорта по Подольскому мосту-долгострою. Об этом на информационный запрос сайту "Сегодня" сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

По состоянию на первое полугодие 2021 года готовность по объекту "Строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве" составляет 65%.

В текущем году предварительно запланировано открытие автомобильного движения от заезда с улицы Набережно-Крещатицкая и улицы Верхний Вал до ул. Оноре Бальзака.

Часть большой стройки. Фото: КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева"

3 дачника против моста

Решены ли все спорные вопросы с владельцами домов на Русановских садах? Говорят, что один из владельцев категорически не хочет соглашаться на демонтаж своего имения и предлагаемую компенсацию. Правда ли это?

Из 251 садовода с 244 вопрос решен в полном объеме путем предоставления квартир, земельных участков со строительством садовых домов, выплатой полной денежной компенсации в добровольном или в судебном порядке.

Четырем садоводам – предоставлен земельный участок в селе Быковня. По трем садоводам – вопрос решается в судебном порядке.

Где закончится мост

Где именно будет окончание Подольского моста на левом берегу столицы?

В части левобережных подходов к мостовому переходу предусмотрено устройство местных проездов вдоль трассы Подольского моста в пределах насыпи на участке от озера Русановское до улицы Центральной Садовой.

Также будет обеспечена возможность съезда и заезда автотранспорта на мостовой переход с последующей трассировкой и сохранением акватории озера Радужное.

Автомобильный транспорт по съездам с мостового перехода будет двигаться в направлении улиц Бальзака и Алишера Навои с сохранением перспективы выхода на бульвар Перова.

Когда снесут старый вантовый мост

Завершено ли строительство нового Рыбальского моста и когда начнется демонтаж старого вантового моста?

На прогонном строении заезда на новый мостовой переход с улицы Набережно-Крещатицкой в районе улиц Верхний-Нижний Вал продолжается выполнение работ по устройству инженерных сетей, покрытия дорожной части и тротуаров.

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В начале сентября рабочие должны завершить основные работы по обустройству подходов.

Окончательный демонтаж старого Рыбальского вантового моста будет осуществлен после перекладки всех инженерных сетей. А это: теплосеть, водопровод, канализация, электрические и телекоммуникационные сети.

От пробок спасет светофор?

Некоторые эксперты прогнозируют, что пробок на Подоле станет еще больше после открытия моста. Как здесь будет организовано движение транспорта?

Заезд на Подольский мостовой переход (длина заезда – 170 м, ширина – 8,5 м, количество полос движения – 2) будет устроено с улицы Набережно-Крещатицкой в районе улиц Верхний-Нижний Вал. Для организации беспрепятственного движения транспорта тут планируется установка светофорного объекта.

Обустройство съездов с Подольского мостового перехода на Рыбальский полуостров будет организовано левоповоротным съездом с мостового перехода на улицу Набережно-Рыбальскую. Длина съезда 435,9 м, ширина – 8 м, количество полос движения-2.

Прямой проезд с Рыбальского полуострова на улицу Межигорскую будет организовано по мосту через гавань (длина – 566 м, ширина – 30 м, количество полос движения – 6) и транспортной развязкой в районе улицей Межигорской.

А что с метро на Троещину?

Тем временем на Русановских садах наконец-то приступили непосредственно к строительству тоннелей метро, которые будут спрятаны в насыпь.

Сейчас обустраивается нижняя половина гидроизоляции и уже начата сборка арматурного каркаса левого тоннеля по направлению Троещина – Центр. Тоннели на этом участке будут монолитными.

Строительство тоннелей метро. Фото: Олег Тоцкий/Facebook

"Лично для меня – это символическое событие, поскольку впервые за 30 лет в Киеве начинает появляться реальный тоннель четвертой линии метро, а не всякая бутафорщина, как на Подоле в 2013 году. Хотя будем объективными: самого строительства четвертой линии как не было, так и нет. Все эти конструкции – пока лишь часть Подольского мостового перехода, хоть и очень важная часть. Работа же по основному проекту Подольско-Вигуровской линии (выходящая за рамки запуска автомобильного движения по мосту) за последние годы фактически не продвинулась ни на шаг", – написал на своей странице в социальных сетях Олег Тоцкий, исследователь киевского метро.

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