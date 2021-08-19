Готовий на 65%. Коли по Подільському мосту пустять автотранспорт

Подільський міст з висоти пташиного польоту. Фото: колаж "Сьогодні"

До кінця цього року влада Києва планує відкрити рух автотранспорту по Подільському мосту-довгобуду. Про це на інформаційний запит сайту "Сьогодні" повідомили в КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва".

Станом на перше півріччя 2021 року готовність по об'єкту "Будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро в Києві" становить 65%.

У поточному році попередньо заплановано відкриття автомобільного руху від заїзду з вулиці Набережно-Хрещатицька і вулиці Верхній Вал до вул. Оноре Бальзака.

Частина великого будівництва. Фото: КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва"

3 дачника проти моста

Вирішені всі спірні питання з власниками будинків на Русанівських садах? Кажуть, що один з власників категорично не хоче погоджуватися на демонтаж свого маєтку і пропоновану компенсацію. Чи це правда?

З 251 садівника з 244 питання вирішене в повному обсязі шляхом надання квартир, земельних ділянок з будівництвом садових будинків, виплатою повної грошової компенсації в добровільному або в судовому порядку.

Чотирьом садівникам – надано земельну ділянку в селі Биківня. По трьох садівникам – питання вирішується в судовому порядку.

Де закінчується міст

Де саме буде закінчення Подільського моста на лівому березі столиці?

У частині лівобережних підходів до мостового переходу передбачено влаштування місцевих проїздів уздовж траси Подільського мосту в межах насипу на ділянці від озера Русанівське до вулиці Центральної Садової.

Також буде забезпечена можливість з'їзду і заїзду автотранспорту на мостовий перехід з подальшим трасуванням і збереженням акваторії озера Райдужне.

Автомобільний транспорт по з'їздам з мостового переходу буде рухатися в напрямку вулиць Бальзака і Алішера Навої зі збереженням перспективи виходу на бульвар Перова.

Коли знесуть старий вантовий міст

Завершено чи будівництво нового Рибальського моста і коли почнеться демонтаж старого вантового моста?

На прогони будові заїзду на новий мостовий перехід з вулиці Набережно-Хрещатицької в районі вулиць Верхній-Нижній Вал продовжується виконання робіт по влаштуванню інженерних мереж, покриття дорожньої частини і тротуарів.

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На початку вересня працівники повинні завершити основні роботи з облаштування підходів.

Остаточний демонтаж старого Рибальського вантового моста буде здійснений після перекладки всіх інженерних мереж. А це: тепломережа, водопровід, каналізація, електричні та телекомунікаційні мережі.

Від пробок врятує світлофор?

Деякі експерти прогнозують, що пробок на Подолі стане ще більше після відкриття моста. Як тут буде організовано рух транспорту?

Заїзд на Подільський мостовий перехід (довжина заїзду – 170 м, ширина – 8,5 м, кількість смуг руху – 2) буде влаштовано з вулиці Набережно-Хрещатицькій в районі вулиць Верхній-Нижній Вал. Для організації безперешкодного руху транспорту тут планується установка світлофорного об'єкта.

Облаштування з'їздів з Подільського мостового переходу на Рибальський півострів буде організовано поворотами ліворуч з мостового переходу на вулицю Набережно-Рибальську. Довжина з'їзду 435,9 м, ширина – 8 м, кількість смуг руху-2.

Прямий проїзд з Рибальського півострова на вулицю Межигірську буде організовано по мосту через гавань (довжина – 566 м, ширина – 30 м, кількість смуг руху – 6) і транспортною розв'язкою в районі вулиці Межигірської.

А що з метро на Троєщину?

Тим часом на Русанівських садах нарешті приступили безпосередньо до будівництва тунелів метро, які будуть заховані в насип.

Зараз облаштовується нижня половина гідроізоляції і вже розпочато складання арматурного каркаса лівого тунелю у напрямку Троєщина – Центр. Тунелі на цій ділянці будуть монолітними.

Будівництво тунелів метро. Фото: Олег Тоцький/Facebook

"Особисто для мене – це символічна подія, оскільки вперше за 30 років в Києві починає з'являтися реальний тунель четвертої лінії метро, а не будь-яка бутафорщіна, як на Подолі в 2013 році. Хоча будемо об'єктивними: самого будівництва четвертої лінії як не було, так і немає. Всі ці конструкції – поки лише частина Подільського мостового переходу, хоч і дуже важлива частина. Робота ж за основним проектом Подільсько-Вигурівської лінії (що виходить за рамки запуску автомобільного руху по мосту) за останні роки фактично не просунулася ні на крок", – написав на своїй сторінці в соціальних мережах Олег Тоцький, дослідник київського метро.

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