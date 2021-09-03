Грузовик провалился в фонтан на Арсенальной: что происходит сейчас и когда заработает (фото, видео)

Рабочие чинят фонтан, который повредил грузовик в столице. Фото: коллаж "Сегодня"

На днях в Киеве на Арсенальной площади произошло ЧП. Водитель грузовика провалился в "сухой" фонтан. Как сообщает корреспондент "Сегодня", сейчас устраняют последствия инцидента.

Автомобиль уже убрали с места происшествия. Сейчас ведутся работы по восстановлению фонтана.

Территория вокруг фонтана по-прежнему огорожена.

Восстанавливают фонтан на Арсенальной. Фото: "Сегодня"

Рабочие заканчивают укладывать плитку, а потом за работу возьмутся наладчики фонтана, водяных форсунок. В воскресенье он должен заработать.

Вокруг площади уже поставили ограждение.

Ограждение появилось на площади. Фото: "Сегодня"

По словам рабочих, грузовик весил больше 8 тонн, но люди могут ходить без опаски, так как плитка и опоры выдержат 1,5 т на кв. м.

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Реакция соцсетей

Пользователи Сети уже успели высмеять горе-грузовик. Некоторые даже сравнили фото с места происшествия с 3D-рисунком.

3D-версия. Фото: Марк Поллок/Facebook

"Классная задумка. а ведь могут, когда хотят", – подписал Марк Полок свой пост.

Многие подписчики поддержали его.

"Я уверен что так и сделают! И это будет лучшим решением", – написал Колен Делон.

"Нет, это не съёмки нового "Форсажа" и не 3D-рисунок. Это грузовик, провалившийся в открытый вчера "сухой" фонтан на Арсенальной площади в Киеве", – пишет Сергей Павленко в соцсети.

Что было

В Киеве грузовик, который доставлял бутилированную воду, провалился в новый фонтан, который на днях открыли на Арсенальной площади.

Теперь водителю грузовика грозит штраф и возможно компенсация ремонта фонтана. Сам фонтан обещали отремонтировать до конца недели.

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