Грузовик провалился в фонтан на Арсенальной: что происходит сейчас и когда заработает (фото, видео)

Рабочие чинят фонтан, который повредил грузовик в столице. Фото: коллаж "Сегодня"
На днях в Киеве на Арсенальной площади произошло ЧП. Водитель грузовика провалился в "сухой" фонтан. Как сообщает корреспондент "Сегодня", сейчас устраняют последствия инцидента.
Автомобиль уже убрали с места происшествия. Сейчас ведутся работы по восстановлению фонтана.
Территория вокруг фонтана по-прежнему огорожена.
Рабочие заканчивают укладывать плитку, а потом за работу возьмутся наладчики фонтана, водяных форсунок. В воскресенье он должен заработать.
Вокруг площади уже поставили ограждение.
По словам рабочих, грузовик весил больше 8 тонн, но люди могут ходить без опаски, так как плитка и опоры выдержат 1,5 т на кв. м.
Реакция соцсетей
Пользователи Сети уже успели высмеять горе-грузовик. Некоторые даже сравнили фото с места происшествия с 3D-рисунком.
"Классная задумка. а ведь могут, когда хотят", – подписал Марк Полок свой пост.
Многие подписчики поддержали его.
"Я уверен что так и сделают! И это будет лучшим решением", – написал Колен Делон.
"Нет, это не съёмки нового "Форсажа" и не 3D-рисунок. Это грузовик, провалившийся в открытый вчера "сухой" фонтан на Арсенальной площади в Киеве", – пишет Сергей Павленко в соцсети.
Что было
В Киеве грузовик, который доставлял бутилированную воду, провалился в новый фонтан, который на днях открыли на Арсенальной площади.
Теперь водителю грузовика грозит штраф и возможно компенсация ремонта фонтана. Сам фонтан обещали отремонтировать до конца недели.
Ранее мы писали:
- В социальных сетях разразился скандал из-за нерабочего фонтана в Оболонском районе Киева, который еще год назад торжественно открывал мэр столицы Виталий Кличко.
- На Контрактовой площади фонтан пришлось отключить из-за того, что неизвестные налили туда моющего средства и образовалось много пены.