Вантажівка провалилася в фонтан на Арсенальній: що відбувається зараз і коли запрацює (фото, відео)

Робочі лагодять фонтан, який пошкодив вантажівка в столиці. Фото: колаж "Сьогодні"
Днями в Києві на Арсенальній площі сталася НП. Водій вантажівки провалився в "сухий" фонтан. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", зараз усувають наслідки інциденту.
Автомобіль вже прибрали з місця події. Зараз ведуться роботи по відновленню фонтану.
Територія навколо фонтану, як і раніше обгороджена.
Робочі закінчують укладати плитку, а потім за роботу візьмуться наладчики фонтану, водяних форсунок. У неділю він має запрацювати.
Навколо площі вже поставили огорожу.
За словами робітників, вантажівка важив більше 8 тонн, але люди можуть ходити без побоювання, так як плитка і опори витримають 1,5 т на кв. м.
Реакція соцмереж
Користувачі Мережі вже встигли висміяти горе-вантажівку. Деякі навіть порівняли фото з місця події з 3D-рисунком.
"Класна задумка. Але ж можуть, коли хочуть", – підписав Марк Полиць свій пост.
Багато передплатники підтримали його.
"Я впевнений що так і зроблять! І це буде найкращим рішенням", – написав Колен Делон.
"Ні, це не зйомки нового "Форсажу" і не 3D-малюнок. Це вантажівка, яка провалився у відкритий вчора "сухий" фонтан на Арсенальній площі в Києві", – пише Сергій Павленко в соцмережі.
Що було
У Києві вантажівка, який доставляв бутильовану воду, провалився в новий фонтан, який днями відкрили на Арсенальній площі.
Тепер водієві вантажівки загрожує штраф і можливо компенсація ремонту фонтану. Сам фонтан обіцяли відремонтувати до кінця тижня.
Раніше ми писали:
- У соціальних мережах вибухнув скандал через неробочого фонтану в Оболонському районі Києва, який ще рік тому урочисто відкривав мер столиці Віталій Кличко.
- На Контрактовій площі фонтан довелося відключити через те, що невідомі налили туди миючого засобу і утворилося багато піни.