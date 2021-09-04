Из международного аэропорта "Борисполь" можно будет улететь крупнейшим в истории страны пассажирским самолетом

«Компас» уже анонсировал сразу три полетных программы на Boeing 777-300. Фото: коллаж "Сегодня"

Авиакомпания МАУ до конца 2021 года завезет в международный аэропорт "Борисполь" два дальнемагистральных широкофюзеляжных самолета Boeing 777-300.

Об этом сообщает avianews.com.

Boeing 777-300 станет крупнейшим в истории авиации Украины пассажирским самолетом, который когда-либо совершал коммерческие рейсы во флоте авиакомпаний страны.

"Сейчас мы на финальной стадии подписания договора с МАУ об использовании этих самолетов", – рассказал исполнительный директор туроператора "Компас" Дмитрий Гудзий.

По его словам, одним из условий переговоров между МАУ и туроператором было наличие именно двух авиалайнеров. Это необходимо для резерва, если один из бортов не сможет совершать полеты.

Про боинг и куда будет летать

Оба самолета рассчитаны на перевозку 426 пассажиров в салонах трех классов:

класс бизнес+ на 12 мест с размещением кресел 2+2+2;

класс бизнес на 14 мест с размещением кресел 2+3+2;

класс эконом на 400 мест с размещением кресел 3+4+3.

МАУ берет два Boeing 777-300 в основном для чартерных программ туроператора "Компас". Однако в свободное время авиакомпания сможет использовать их для выполнения собственных рейсов, например, в США или Канаду.

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"Компас" уже анонсировал сразу три полетных программы на Boeing 777-300 из Киева в места элитного пляжного отдыха: на Доминикану, в мексиканский Канкун и на Мальдивы.

Первый чартер в Доминикану вылетит уже 7 декабря и будет выполняться раз в 10 дней. Вторую 10-дневную цепочку "Компас" запустит 25 декабря.

Рейсы в Канкун запланированы с 28 декабря раз в 10 дней.

"Борисполь" один из крупнейших аэропортов Украины

"Борисполь" обслуживает 62 % международных авиаперевозок Украины. Из него 43 международных и 9 украинских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы по 95 направлениям (83 международных и 12 внутриукраинских). А аэродром способен принимать любые типы воздушных судов.

Лишь в июле регулярными рейсами воспользовались 735,6 тыс. путешественников, чартерами – 432,4 тыс. человек. Международный пассажиропоток составил 1 млн 87,2 тыс. человек, а внутренний – 80,8 тыс. человек. Кроме того, в июле 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 8 635 рейсов, из которых 7 390 пришлись на зарубежные направления, а 1 245 рейсов выполнили в пределах Украины.

Напомним, что: