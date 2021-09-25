Из международного аэропорта "Борисполь" SkyUp выполнил первый рейс в Прагу

Три раза в неделю из Киева можно улететь в Чехию / Фото: Коллаж: Сегодня
С 23 сентября SkyUp Airlines возобновил полеты в чешскую столицу из международного аэропорта "Борисполь". Рейсы по маршруту Киев – Прага – Киев будут выполняться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. В ближайших планах авиакомпании увеличить количество рейсов.
Об этом сообщает пресс-служба SkyUp.
Условия въезда в Чехию
Въезд в страну разрешен туристам с международным ковид-сертификатом о прохождении полного курса прививки вакциной, сертифицированной в ЕС.
Перед вылетом необходимо заполнить въездную форму. Полученное email-подтверждение о заполнении формуляра (распечатанное или сохранено на мобильном устройстве) следует предъявить на пограничном контроле.
SkyUp выиграл дело в суде: из международного аэропорта "Борисполь" пассажиры смогут летать в Стамбул
Во избежание недоразумений рекомендуем проверять актуальные правила въезда на Интерактивной карте Министерства иностранных дел Украины.
Билеты уже доступны
- Киев – Прага от 1494 грн
- Прага – Киев от 1486 грн
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- Когда закончат ремонт дороги от Киева в международный аэропорт "Борисполь".
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