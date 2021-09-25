Из международного аэропорта "Борисполь" SkyUp выполнил первый рейс в Прагу

Три раза в неделю из Киева можно улететь в Чехию / Фото: Коллаж: Сегодня

С 23 сентября SkyUp Airlines возобновил полеты в чешскую столицу из международного аэропорта "Борисполь". Рейсы по маршруту Киев – Прага – Киев будут выполняться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. В ближайших планах авиакомпании увеличить количество рейсов.

Об этом сообщает пресс-служба SkyUp.

Условия въезда в Чехию

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Въезд в страну разрешен туристам с международным ковид-сертификатом о прохождении полного курса прививки вакциной, сертифицированной в ЕС.

Перед вылетом необходимо заполнить въездную форму. Полученное email-подтверждение о заполнении формуляра (распечатанное или сохранено на мобильном устройстве) следует предъявить на пограничном контроле.

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Во избежание недоразумений рекомендуем проверять актуальные правила въезда на Интерактивной карте Министерства иностранных дел Украины.

Билеты уже доступны

Киев – Прага от 1494 грн

Прага – Киев от 1486 грн

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