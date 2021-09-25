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З міжнародного аеропорту "Бориспіль" SkyUp виконав перший рейс до Праги

Ольга Кравченко
25 вересня, 09:00
В'їзд до Чехії дозволено туристам з міжнародним ковід-сертифікатом

Три рази в тиждень з Києва можна полетіти в Чехію / Фото: Колаж: Сьогодні

З 23 вересня SkyUp Airlines відновив польоти до чеської столиці з міжнародного аеропорту "Бориспіль". Рейси за маршрутом Київ – Прага – Київ будуть виконуватися тричі на тиждень: по вівторках, четвергах і неділях. У найближчих планах авіакомпанії збільшити кількість рейсів.

Про це повідомляє прес-служба SkyUp.

Умови в'їзду до Чехії

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В'їзд в країну дозволено туристам з міжнародним ковід-сертифікатом про проходження повного курсу щеплення вакциною, сертифікованої в ЄС.

Перед вильотом необхідно заповнити в'їзну форму. Отримане email-підтвердження про заповнення формуляра (роздруковане або збережено на мобільному пристрої) слід пред'явити на прикордонному контролі.

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Щоб уникнути непорозумінь рекомендуємо перевіряти актуальні правила в'їзду на Інтерактивної мапі Міністерства закордонних справ України.

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  • Київ – Прага від 1494 грн
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