З міжнародного аеропорту "Бориспіль" SkyUp виконав перший рейс до Праги

Три рази в тиждень з Києва можна полетіти в Чехію / Фото: Колаж: Сьогодні
З 23 вересня SkyUp Airlines відновив польоти до чеської столиці з міжнародного аеропорту "Бориспіль". Рейси за маршрутом Київ – Прага – Київ будуть виконуватися тричі на тиждень: по вівторках, четвергах і неділях. У найближчих планах авіакомпанії збільшити кількість рейсів.
Про це повідомляє прес-служба SkyUp.
Умови в'їзду до Чехії
В'їзд в країну дозволено туристам з міжнародним ковід-сертифікатом про проходження повного курсу щеплення вакциною, сертифікованої в ЄС.
Перед вильотом необхідно заповнити в'їзну форму. Отримане email-підтвердження про заповнення формуляра (роздруковане або збережено на мобільному пристрої) слід пред'явити на прикордонному контролі.
SkyUp виграв справу в суді: з міжнародного аеропорту "Бориспіль" пасажири зможуть літати в Стамбул
Щоб уникнути непорозумінь рекомендуємо перевіряти актуальні правила в'їзду на Інтерактивної мапі Міністерства закордонних справ України.
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- Київ – Прага від 1494 грн
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