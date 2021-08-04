Как изменился пассажиропоток на каждой из трех линий Киевского метрополитена

За шесть месяцев 2021 года подземка перевезла 140 миллионов 291 тысячу пассажиров

Некоторые центральные станции метро перевезли меньше пассажиров чем в прошлом году / Фото: коллаж "Сегодня"

В киевском метрополитене за первое полугодие 2021 года, по сравнению с показателями 2020 года, вырос пассажиропоток, но не значительно. Это несмотря на то, что в прошлом году из-за карантина подземка не работала с марта по май.

Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен" на информационный запрос сайта "Сегодня".

За шесть месяцев 2021 года подземка перевезла 140 миллионов 291 тысячу пассажиров, а в 2020 году – 121 миллион 73 тысячи пассажиров.

Красная линия: как изменился пассажиропоток за полгода

Станция "Академгородок"

В 2020 году – 5 млн 340 тыс. пассажиров

В 2021 году – 5 млн 861 тыс. пассажиров

Станция "Житомирская"

В 2020 году – 3 млн 213 тыс. пассажиров

В 2021 году – 3 млн 383 тыс. пассажиров

Станция "Святошин"

В 2020 году – 2 млн 447 тыс. пассажиров

В 2021 году – 2 млн 764 тыс. пассажиров

Станция "Нивки"

В 2020 году – 2 млн 128 тыс. пассажиров

В 2021 году – 2 млн 335 тыс. пассажиров

Станция "Берестейская"

В 2020 году – 1 млн 978 тыс. пассажиров

В 2021 году – 2 млн 018 тыс. пассажиров

Станция "Шулявская"

В 2020 году – 1 млн 889 тыс. пассажиров

В 2021 году – 2 млн 014 тыс. пассажиров

Станция "Политехнический институт"

В 2020 году – 2 млн 725 тыс. пассажиров

В 2021 году – 2 млн 543 тыс. пассажиров

Станция "Вокзальная"

В 2020 году – 4 млн 484 тыс. пассажиров

В 2021 году – 4 млн 593 тыс. пассажиров

Станция "Университет"

В 2020 году – 1 млн 712 тыс. пассажиров

В 2021 году – 1 млн 651 тыс. пассажиров

Станция "Театральная"

В 2020 году – 1 млн 429 тыс. пассажиров

В 2021 году – 1 млн 321 тыс. пассажиров

Станция "Крещатик"

В 2020 году – 2 млн 941 тыс. пассажиров

В 2021 году – 2 млн 938 тыс. пассажиров

Станция "Арсенальная"

В 2020 году – 1 млн 812 тыс. пассажиров

В 2021 году – 2 млн 003 тыс. пассажиров

Станция "Днепр"

В 2020 году – 217 тыс. пассажиров

В 2021 году – 305 тыс. пассажиров

Станция "Гидропарк"

В 2020 году – 395 тыс. пассажиров

В 2021 году – 454 тыс. пассажиров

Станция "Левобережная"

В 2020 году – 4 млн 153 тыс. пассажиров

В 2021 году – 4 млн 448 тыс. пассажиров

Станция "Дарница"

В 2020 году – 3 млн 924 тыс. пассажиров

В 2021 году – 4 млн 159 тыс. пассажиров

Станция "Черниговская"

В 2020 году – 3 млн 561 тыс. пассажиров

В 2021 году – 3 млн 958 тыс. пассажиров

Станция "Лесная"

В 2020 году – 4 млн 849 тыс. пассажиров

В 2021 году – 5 млн 263 тыс. пассажиров

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Синяя линия: как изменился пассажиропоток за полгода

Станция "Героев Днепра"

В 2020 году – 2 млн 799 тыс. пассажиров

В 2021 году – 3 млн 108 тыс. пассажиров

Станция "Минская"

В 2020 году – 4 млн 101 тыс. пассажиров

В 2021 году – 4 млн 330 тыс. пассажиров

Станция "Оболонь"

В 2020 году – 2 млн 974 тыс. пассажиров

В 2021 году – 3 млн 162 тыс. пассажиров

Станция "Почайна"

В 2020 году – 3 млн 574 тыс. пассажиров

В 2021 году – 3 млн 761 тыс. пассажиров

Станция "Тараса Шевченко"

В 2020 году – 1 млн 442 тыс. пассажиров

В 2021 году – 1 млн 557 тыс. пассажиров

Станция "Контрактовая площадь"

В 2020 году – 3 млн 801 тыс. пассажиров

В 2021 году – 3 млн 689 тыс. пассажиров

Станция "Почтовая площадь"

В 2020 году – 1 млн 092 тыс. пассажиров

В 2021 году – 1 млн 172 тыс. пассажиров

Станция "Майдан Незалежности"

В 2020 году – 2 млн 778 тыс. пассажиров

В 2021 году – 2 млн 673 тыс. пассажиров

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Станция "Площадь Льва Толстого"

В 2020 году – 2 млн 134 тыс. пассажиров

В 2021 году – 1 млн 954 тыс. пассажиров

Станция "Олимпийская"

В 2020 году – 2 млн 821 тыс. пассажиров

В 2021 году – 2 млн 778 тыс. пассажиров

Станция "Дворец Украина"

В 2020 году – 1 млн 729 тыс. пассажиров

В 2021 году – 1 млн 879 тыс. пассажиров

Станция "Лыбидская"

В 2020 году – 2 млн 533 тыс. пассажиров

В 2021 году – 2 млн 583 тыс. пассажиров

Станция "Демеевская"

В 2020 году – 2 млн 060 тыс. пассажиров

В 2021 году – 2 млн 229 тыс. пассажиров

Станция "Голосеевская"

В 2020 году – 1 млн 308 тыс. пассажиров

В 2021 году – 1 млн 458 тыс. пассажиров

Станция "Васильковская"

В 2020 году – 2 млн 004 тыс. пассажиров

В 2021 году – 2 млн 193 тыс. пассажиров

Станция "Выставочный центр"

В 2020 году – 1 млн 263 тыс. пассажиров

В 2021 году – 1 млн 313 тыс. пассажиров

Станция "Ипподром"

В 2020 году – 1 млн 285 тыс. пассажиров

В 2021 году – 1 млн 389 тыс. пассажиров

Станция "Теремки"

В 2020 году – 2 млн 899 тыс. пассажиров

В 2021 году – 3 млн 303 тыс. пассажиров

Зеленая линия: как изменился пассажиропоток за полгода

Станция "Красный хутор"

В 2020 году – 441 тыс. пассажиров

В 2021 году – 532 тыс. пассажиров

Станция "Сырец"

В 2020 году – 1 млн 057 тыс. пассажиров

В 2021 году – 1 млн 142 тыс. пассажиров

Станция "Дорогожичи"

В 2020 году – 1 млн 470 тыс. пассажиров

В 2021 году – 1 млн 639 тыс. пассажиров

Станция "Лукьяновская"

В 2020 году – 3 млн 443 тыс. пассажиров

В 2021 году – 3 млн 662 тыс. пассажиров

Станция "Золотые ворота"

В 2020 году – 1 млн 807 тыс. пассажиров

В 2021 году – 1 млн 995 тыс. пассажиров

Станция "Дворец спорта"

В 2020 году – 2 млн 178 тыс. пассажиров

В 2021 году – 2 млн 033 тыс. пассажиров

Станция "Кловськая"

В 2020 году – 1 млн 129 тысяч пассажиров

В 2021 году – 1 млн 173 тысяч пассажиров

Станция "Печерская"

В 2020 году – 2 млн 174 тыс. пассажиров

В 2021 году – 2 млн 281 тыс. пассажиров

Станция "Дружбы народов"

В 2020 году – 2 млн 065 тыс. пассажиров

В 2021 году – 2 млн 210 тыс. пассажиров

Станция "Выдубичи"

В 2020 году – 2 млн 743 тыс. пассажиров

В 2021 году – 3 млн 095 тыс. пассажиров

Станция "Славутич"

В 2020 году – 725 тысяч пассажиров

В 2021 году – 920 тысяч пассажиров

Станция "Осокорки"

В 2020 году – 1 млн 945 тыс. пассажиров

В 2021 году – 2 млн 067 тыс. пассажиров

Станция "Позняки"

В 2020 году – 3 млн 610 тыс. пассажиров

В 2021 году – 3 млн 719 тыс. пассажиров

Станция "Харьковская"

В 2020 году – 2 млн 326 тыс. пассажиров

В 2021 году – 2 млн 604 тыс. пассажиров

Станция "Вырлица"

В 2020 году – 655 тысяч пассажиров

В 2021 году – 759 тыс. пассажиров

Станция "Бориспольская"

В 2020 году – 1 млн 487 тыс. пассажиров

В 2021 году – 1 млн 603 тыс. пассажиров

Судя по предоставленной статистике некоторые центральные станции метро перевезли меньше пассажиров чем в прошлом году. Например, станция метро "Дворец Спорта". В Киевском метрополитене отмечают, что это связано с тем, что многие офисы в центре города перешли на удаленную систему работы. То есть сотрудники не ездят на работу и не пользуются метро.

Ранее мы писали, что в киевском метрополитене за нарушение карантина наказали почти 2,5 тыс. пассажиров.

Напомним, что в киевском метро диктор внезапно закашлялся в конце объявления к пассажирам. Событие оказалось социальным перформансом к Всемирному дню борьбы с раком легких, который отмечают 1 августа.