Как изменился пассажиропоток на каждой из трех линий Киевского метрополитена

Некоторые центральные станции метро перевезли меньше пассажиров чем в прошлом году / Фото: коллаж "Сегодня"
В киевском метрополитене за первое полугодие 2021 года, по сравнению с показателями 2020 года, вырос пассажиропоток, но не значительно. Это несмотря на то, что в прошлом году из-за карантина подземка не работала с марта по май.
Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен" на информационный запрос сайта "Сегодня".
За шесть месяцев 2021 года подземка перевезла 140 миллионов 291 тысячу пассажиров, а в 2020 году – 121 миллион 73 тысячи пассажиров.
Красная линия: как изменился пассажиропоток за полгода
Станция "Академгородок"
В 2020 году – 5 млн 340 тыс. пассажиров
В 2021 году – 5 млн 861 тыс. пассажиров
Станция "Житомирская"
В 2020 году – 3 млн 213 тыс. пассажиров
В 2021 году – 3 млн 383 тыс. пассажиров
Станция "Святошин"
В 2020 году – 2 млн 447 тыс. пассажиров
В 2021 году – 2 млн 764 тыс. пассажиров
Станция "Нивки"
В 2020 году – 2 млн 128 тыс. пассажиров
В 2021 году – 2 млн 335 тыс. пассажиров
Станция "Берестейская"
В 2020 году – 1 млн 978 тыс. пассажиров
В 2021 году – 2 млн 018 тыс. пассажиров
Станция "Шулявская"
В 2020 году – 1 млн 889 тыс. пассажиров
В 2021 году – 2 млн 014 тыс. пассажиров
Станция "Политехнический институт"
В 2020 году – 2 млн 725 тыс. пассажиров
В 2021 году – 2 млн 543 тыс. пассажиров
Станция "Вокзальная"
В 2020 году – 4 млн 484 тыс. пассажиров
В 2021 году – 4 млн 593 тыс. пассажиров
Станция "Университет"
В 2020 году – 1 млн 712 тыс. пассажиров
В 2021 году – 1 млн 651 тыс. пассажиров
Станция "Театральная"
В 2020 году – 1 млн 429 тыс. пассажиров
В 2021 году – 1 млн 321 тыс. пассажиров
Станция "Крещатик"
В 2020 году – 2 млн 941 тыс. пассажиров
В 2021 году – 2 млн 938 тыс. пассажиров
Станция "Арсенальная"
В 2020 году – 1 млн 812 тыс. пассажиров
В 2021 году – 2 млн 003 тыс. пассажиров
Станция "Днепр"
В 2020 году – 217 тыс. пассажиров
В 2021 году – 305 тыс. пассажиров
Станция "Гидропарк"
В 2020 году – 395 тыс. пассажиров
В 2021 году – 454 тыс. пассажиров
Станция "Левобережная"
В 2020 году – 4 млн 153 тыс. пассажиров
В 2021 году – 4 млн 448 тыс. пассажиров
Станция "Дарница"
В 2020 году – 3 млн 924 тыс. пассажиров
В 2021 году – 4 млн 159 тыс. пассажиров
Станция "Черниговская"
В 2020 году – 3 млн 561 тыс. пассажиров
В 2021 году – 3 млн 958 тыс. пассажиров
Станция "Лесная"
В 2020 году – 4 млн 849 тыс. пассажиров
В 2021 году – 5 млн 263 тыс. пассажиров
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Синяя линия: как изменился пассажиропоток за полгода
Станция "Героев Днепра"
В 2020 году – 2 млн 799 тыс. пассажиров
В 2021 году – 3 млн 108 тыс. пассажиров
Станция "Минская"
В 2020 году – 4 млн 101 тыс. пассажиров
В 2021 году – 4 млн 330 тыс. пассажиров
Станция "Оболонь"
В 2020 году – 2 млн 974 тыс. пассажиров
В 2021 году – 3 млн 162 тыс. пассажиров
Станция "Почайна"
В 2020 году – 3 млн 574 тыс. пассажиров
В 2021 году – 3 млн 761 тыс. пассажиров
Станция "Тараса Шевченко"
В 2020 году – 1 млн 442 тыс. пассажиров
В 2021 году – 1 млн 557 тыс. пассажиров
Станция "Контрактовая площадь"
В 2020 году – 3 млн 801 тыс. пассажиров
В 2021 году – 3 млн 689 тыс. пассажиров
Станция "Почтовая площадь"
В 2020 году – 1 млн 092 тыс. пассажиров
В 2021 году – 1 млн 172 тыс. пассажиров
Станция "Майдан Незалежности"
В 2020 году – 2 млн 778 тыс. пассажиров
В 2021 году – 2 млн 673 тыс. пассажиров
Станция "Площадь Льва Толстого"
В 2020 году – 2 млн 134 тыс. пассажиров
В 2021 году – 1 млн 954 тыс. пассажиров
Станция "Олимпийская"
В 2020 году – 2 млн 821 тыс. пассажиров
В 2021 году – 2 млн 778 тыс. пассажиров
Станция "Дворец Украина"
В 2020 году – 1 млн 729 тыс. пассажиров
В 2021 году – 1 млн 879 тыс. пассажиров
Станция "Лыбидская"
В 2020 году – 2 млн 533 тыс. пассажиров
В 2021 году – 2 млн 583 тыс. пассажиров
Станция "Демеевская"
В 2020 году – 2 млн 060 тыс. пассажиров
В 2021 году – 2 млн 229 тыс. пассажиров
Станция "Голосеевская"
В 2020 году – 1 млн 308 тыс. пассажиров
В 2021 году – 1 млн 458 тыс. пассажиров
Станция "Васильковская"
В 2020 году – 2 млн 004 тыс. пассажиров
В 2021 году – 2 млн 193 тыс. пассажиров
Станция "Выставочный центр"
В 2020 году – 1 млн 263 тыс. пассажиров
В 2021 году – 1 млн 313 тыс. пассажиров
Станция "Ипподром"
В 2020 году – 1 млн 285 тыс. пассажиров
В 2021 году – 1 млн 389 тыс. пассажиров
Станция "Теремки"
В 2020 году – 2 млн 899 тыс. пассажиров
В 2021 году – 3 млн 303 тыс. пассажиров
Зеленая линия: как изменился пассажиропоток за полгода
Станция "Красный хутор"
В 2020 году – 441 тыс. пассажиров
В 2021 году – 532 тыс. пассажиров
Станция "Сырец"
В 2020 году – 1 млн 057 тыс. пассажиров
В 2021 году – 1 млн 142 тыс. пассажиров
Станция "Дорогожичи"
В 2020 году – 1 млн 470 тыс. пассажиров
В 2021 году – 1 млн 639 тыс. пассажиров
Станция "Лукьяновская"
В 2020 году – 3 млн 443 тыс. пассажиров
В 2021 году – 3 млн 662 тыс. пассажиров
Станция "Золотые ворота"
В 2020 году – 1 млн 807 тыс. пассажиров
В 2021 году – 1 млн 995 тыс. пассажиров
Станция "Дворец спорта"
В 2020 году – 2 млн 178 тыс. пассажиров
В 2021 году – 2 млн 033 тыс. пассажиров
Станция "Кловськая"
В 2020 году – 1 млн 129 тысяч пассажиров
В 2021 году – 1 млн 173 тысяч пассажиров
Станция "Печерская"
В 2020 году – 2 млн 174 тыс. пассажиров
В 2021 году – 2 млн 281 тыс. пассажиров
Станция "Дружбы народов"
В 2020 году – 2 млн 065 тыс. пассажиров
В 2021 году – 2 млн 210 тыс. пассажиров
Станция "Выдубичи"
В 2020 году – 2 млн 743 тыс. пассажиров
В 2021 году – 3 млн 095 тыс. пассажиров
Станция "Славутич"
В 2020 году – 725 тысяч пассажиров
В 2021 году – 920 тысяч пассажиров
Станция "Осокорки"
В 2020 году – 1 млн 945 тыс. пассажиров
В 2021 году – 2 млн 067 тыс. пассажиров
Станция "Позняки"
В 2020 году – 3 млн 610 тыс. пассажиров
В 2021 году – 3 млн 719 тыс. пассажиров
Станция "Харьковская"
В 2020 году – 2 млн 326 тыс. пассажиров
В 2021 году – 2 млн 604 тыс. пассажиров
Станция "Вырлица"
В 2020 году – 655 тысяч пассажиров
В 2021 году – 759 тыс. пассажиров
Станция "Бориспольская"
В 2020 году – 1 млн 487 тыс. пассажиров
В 2021 году – 1 млн 603 тыс. пассажиров
Судя по предоставленной статистике некоторые центральные станции метро перевезли меньше пассажиров чем в прошлом году. Например, станция метро "Дворец Спорта". В Киевском метрополитене отмечают, что это связано с тем, что многие офисы в центре города перешли на удаленную систему работы. То есть сотрудники не ездят на работу и не пользуются метро.
Ранее мы писали, что в киевском метрополитене за нарушение карантина наказали почти 2,5 тыс. пассажиров.
Напомним, что в киевском метро диктор внезапно закашлялся в конце объявления к пассажирам. Событие оказалось социальным перформансом к Всемирному дню борьбы с раком легких, который отмечают 1 августа.
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