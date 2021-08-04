Як змінився пасажиропотік на кожній з трьох ліній Київського метрополітену

Деякі центральні станції метро перевезли менше пасажирів ніж в минулому році / Фото: колаж "Сьогодні"
У київському метрополітені за перше півріччя 2021 року, порівняно з показниками 2020 року, виріс пасажиропотік, але не значно. Це незважаючи на те, що в минулому році через карантин підземка не працювала з березня по травень.
Про це повідомили в КП "Київський метрополітен" на інформаційний запит сайту "Сьогодні".
За шість місяців 2021 року підземка перевезла 140 мільйонів 291 тисячу пасажирів, а в 2020 році – 121 мільйон 73 тисячі пасажирів.
Червона лінія: як змінився пасажиропотік за півроку
Станція "Академмістечко"
У 2020 році – 5 млн 340 тис. пасажирів
У 2021 році – 5 млн 861 тис. пасажирів
Станція "Житомирська"
У 2020 році – 3 млн 213 тис. пасажирів
У 2021 році – 3 млн 383 тис. пасажирів
Станція "Святошин"
У 2020 році – 2 млн 447 тис. пасажирів
У 2021 році – 2 млн 764 тис. пасажирів
Станція "Нивки"
У 2020 році – 2 млн 128 тис. пасажирів
У 2021 році – 2 млн 335 тис. пасажирів
Станція "Берестейська"
У 2020 році – 1 млн 978 тис. пасажирів
У 2021 році – 2 млн 018 тис. пасажирів
Станція "Шулявська"
У 2020 році – 1 млн 889 тис. пасажирів
У 2021 році – 2 млн 014 тис. пасажирів
Станція "Політехнічний інститут"
У 2020 році – 2 млн 725 тис. пасажирів
У 2021 році – 2 млн 543 тис. пасажирів
Станція "Вокзальна"
У 2020 році – 4 млн 484 тис. пасажирів
У 2021 році – 4 млн 593 тис. пасажирів
Станція "Університет"
У 2020 році – 1 млн 712 тис. пасажирів
У 2021 році – 1 млн 651 тис. пасажирів
Станція "Театральна"
У 2020 році – 1 млн 429 тис. пасажирів
У 2021 році – 1 млн 321 тис. пасажирів
Станція "Хрещатик"
У 2020 році – 2 млн 941 тис. пасажирів
У 2021 році – 2 млн 938 тис. пасажирів
Станція "Арсенальна"
У 2020 році – 1 млн 812 тис. пасажирів
У 2021 році – 2 млн 003 тис. пасажирів
Станція "Дніпро"
У 2020 році – 217 тис. пасажирів
У 2021 році – 305 тис. пасажирів
Станція "Гідропарк"
У 2020 році – 395 тис. пасажирів
У 2021 році – 454 тис. пасажирів
Станція "Лівобережна"
У 2020 році – 4 млн 153 тис. пасажирів
У 2021 році – 4 млн 448 тис. пасажирів
Станція "Дарниця"
У 2020 році – 3 млн 924 тис. пасажирів
У 2021 році – 4 млн 159 тис. пасажирів
Станція "Чернігівська"
У 2020 році – 3 млн 561 тис. пасажирів
У 2021 році – 3 млн 958 тис. пасажирів
Станція "Лісова"
У 2020 році – 4 млн 849 тис. пасажирів
У 2021 році – 5 млн 263 тис. пасажирів
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Синя лінія: як змінився пасажиропотік за півроку
Станція "Героїв Дніпра"
У 2020 році – 2 млн 799 тис. пасажирів
У 2021 році – 3 млн 108 тис. пасажирів
Станція "Мінська"
У 2020 році – 4 млн 101 тис. пасажирів
У 2021 році – 4 млн 330 тис. пасажирів
Станція "Оболонь"
У 2020 році – 2 млн 974 тис. пасажирів
У 2021 році – 3 млн 162 тис. пасажирів
Станція "Почайна"
У 2020 році – 3 млн 574 тис. пасажирів
У 2021 році – 3 млн 761 тис. пасажирів
Станція "Тараса Шевченка"
У 2020 році – 1 млн 442 тис. пасажирів
У 2021 році – 1 млн 557 тис. пасажирів
Станція "Контрактова площа"
У 2020 році – 3 млн 801 тис. пасажирів
У 2021 році – 3 млн 689 тис. пасажирів
Станція "Поштова площа"
У 2020 році – 1 млн 092 тис. пасажирів
У 2021 році – 1 млн 172 тис. пасажирів
Станція "Майдан Незалежності"
У 2020 році – 2 млн 778 тис. пасажирів
У 2021 році – 2 млн 673 тис. пасажирів
Станція "Площа Льва Толстого"
У 2020 році – 2 млн 134 тис. пасажирів
У 2021 році – 1 млн 954 тис. пасажирів
Станція "Олімпійська"
У 2020 році – 2 млн 821 тис. пасажирів
У 2021 році – 2 млн 778 тис. пасажирів
Станція "Палац Україна"
У 2020 році – 1 млн 729 тис. пасажирів
У 2021 році – 1 млн 879 тис. пасажирів
Станція "Либідська"
У 2020 році – 2 млн 533 тис. пасажирів
У 2021 році – 2 млн 583 тис. пасажирів
Станція "Деміївська"
У 2020 році – 2 млн 060 тис. пасажирів
У 2021 році – 2 млн 229 тис. пасажирів
Станція "Голосіївська"
У 2020 році – 1 млн 308 тис. пасажирів
У 2021 році – 1 млн 458 тис. пасажирів
Станція "Васильківська"
У 2020 році – 2 млн 004 тис. пасажирів
У 2021 році – 2 млн 193 тис. пасажирів
Станція "Виставковий центр"
У 2020 році – 1 млн 263 тис. пасажирів
У 2021 році – 1 млн 313 тис. пасажирів
Станція "Іподром"
У 2020 році – 1 млн 285 тис. пасажирів
У 2021 році – 1 млн 389 тис. пасажирів
Станція "Теремки"
У 2020 році – 2 млн 899 тис. пасажирів
У 2021 році – 3 млн 303 тис. пасажирів
Зелена лінія: як змінився пасажиропотік за півроку
Станція "Червоний хутір"
У 2020 році – 441 тис. пасажирів
У 2021 році – 532 тис. пасажирів
Станція "Сирець"
У 2020 році – 1 млн 057 тис. пасажирів
У 2021 році – 1 млн 142 тис. пасажирів
Станція "Дорогожичі"
У 2020 році – 1 млн 470 тис. пасажирів
У 2021 році – 1 млн 639 тис. пасажирів
Станція "Лук'янівська"
У 2020 році – 3 млн 443 тис. пасажирів
У 2021 році – 3 млн 662 тис. пасажирів
Станція "Золоті ворота"
У 2020 році – 1 млн 807 тис. пасажирів
У 2021 році – 1 млн 995 тис. пасажирів
Станція "Палац спорту"
У 2020 році – 2 млн 178 тис. пасажирів
У 2021 році – 2 млн 033 тис. пасажирів
Станція "Кловська"
У 2020 році – 1 млн 129 тис. пасажирів
У 2021 році – 1 млн 173 тис. пасажирів
Станція "Печерська"
У 2020 році – 2 млн 174 тис. пасажирів
У 2021 році – 2 млн 281 тис. пасажирів
Станція "Дружби народів"
У 2020 році – 2 млн 065 тис. пасажирів
У 2021 році – 2 млн 210 тис. пасажирів
Станція "Видубичі"
У 2020 році – 2 млн 743 тис. пасажирів
У 2021 році – 3 млн 095 тис. пасажирів
Станція "Славутич"
У 2020 році – 725 тис. пасажирів
У 2021 році – 920 тис. пасажирів
Станція "Осокорки"
У 2020 році – 1 млн 945 тис. пасажирів
У 2021 році – 2 млн 067 тис. пасажирів
Станція "Позняки"
У 2020 році – 3 млн 610 тис. пасажирів
У 2021 році – 3 млн 719 тис. пасажирів
Станція "Харківська"
У 2020 році – 2 млн 326 тис. пасажирів
У 2021 році – 2 млн 604 тис. пасажирів
Станція "Вирлиця"
У 2020 році – 655 тис. пасажирів
У 2021 році – 759 тис. пасажирів
Станція "Бориспільська"
У 2020 році – 1 млн 487 тис. пасажирів
У 2021 році – 1 млн 603 тис. пасажирів
Судячи з наданої статистики, деякі центральні станції метро перевезли менше пасажирів ніж в минулому році. Наприклад, станція метро "Палац Спорту". У Київському метрополітені зазначають, що це пов'язано з тим, що багато офісів в центрі міста перейшли на віддалену систему роботи. Тобто співробітники не їздять на роботу і не користуються метро.
Раніше ми писали, що в київському метрополітені за порушення карантину покарали майже 2,5 тис. пасажирів.
Нагадаємо, що в київському метро диктор раптово закашлявся в кінці оголошення до пасажирів. Подія виявилася соціальним перформансом до Всесвітнього дня боротьби з раком легенів, який відзначають 1 серпня.
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