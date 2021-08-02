Как изменился пассажиропоток в Киевском метрополитене: станции лидеры и аутсайдеры

Больше всего пассажиров на "Академгородке", а меньше всего на станции метро "Днепр"

За шесть месяцев 2021 года подземка перевезла 140 миллионов 291 тысячу пассажиров / Фото: коллаж "Сегодня"

Стало известно сколько пассажиров перевез Киевский метрополитен за первое полугодие. На информационный запрос сайта "Сегодня" в столичной подземке сообщили, что пассажиропоток возрос по сравнении с прошлым годом, но не значительно.

За шесть месяцев 2021 года подземка перевезла 140 миллионов 291 тысячу пассажиров, а в 2020 году – 121 миллион 73 тысячи пассажиров.

В метрополитене напоминают, что в прошлом году из-за карантина подземка не работала с марта по май, что значительно отразилось на общих цифрах.

Станции лидеры

Есть в Киевском метрополитене и свои станции лидеры, на которых пассажиропоток значительно больше, чем на других.

Станция "Академгородок" перевезла за полгода:

В 2020 году – 5 млн 340 тыс. пассажиров

В 2021 году – 5 млн 861 тыс. пассажиров

Станция "Вокзальная" перевезла за полгода:

В 2020 году – 4 млн 484 тыс. пассажиров

В 2021 году – 4 млн 593 тыс. пассажиров

Станция "Лесная" перевезла за полгода:

В 2020 году – 4 млн 849 тыс. пассажиров

В 2021 году – 5 млн 263 тыс. пассажиров

Станция "Левобережная" перевезла за полгода:

В 2020 году – 4 млн 153 тыс. пассажиров

В 2021 году – 4 млн 448 тыс. пассажиров

Станция "Минская" перевезла за полгода:

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В 2020 году – 4 млн 101 тыс. пассажиров

В 2021 году – 4 млн 330 тыс. пассажиров

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Станции аутсайдеры

Ожидаемо, что низкий пассажиропоток наблюдается на станциях, которые и раньше не были в лидерах.

Станция "Славутич"

В 2020 году – 725 тысяч пассажиров

В 2021 году – 920 тысяч пассажиров

Станция "Вырлица"

В 2020 году – 655 тысяч пассажиров

В 2021 году – 759 тыс. пассажиров

Станция "Красный хутор" перевезла за полгода:

В 2020 году – 441 тыс. пассажиров

В 2021 году – 532 тыс. пассажиров

Станция "Гидропарк" перевезла за полгода:

В 2020 году – 395 тыс. пассажиров

В 2021 году – 454 тыс. пассажиров

Станция "Днепр" перевезла за полгода:

В 2020 году – 217 тыс. пассажиров

В 2021 году – 305 тыс. пассажиров

Ранее мы писали, что в киевском метрополитене за нарушение карантина наказали почти 2,5 тыс. пассажиров.

Напомним, что в киевском метро диктор внезапно закашлялся в конце объявления к пассажирам. Событие оказалось социальным перформансом к Всемирному дню борьбы с раком легких, который отмечают 1 августа.