Как платить за воду, если вовремя не заменили счетчик: что нужно знать киевлянам

Платить за воду без счетчиков невыгодно. / Фото: Коллаж: Сегодня
Жителям Киева каждые четыре года нужно проходить поверку счетчиков водоснабжения. Это можно сделать только трижды, а затем их следует заменять.
Сайт "Сегодня" рассказывает, для чего производят поверку счетчиков и что будет, если вовремя их не заменить.
Что такое поверка счетчиков
Это процедура для определения корректности работы счетчиков. Согласно нормативным актам, украинцы должны ее проходить раз в 4 года. Один счетчик разрешается поверять не больше трех раз. То есть, через 12 лет прибор нужно заменить. Как правило, именно на этот срок производители водомеров дают гарантию.
Однако в Киеве из-за чрезмерной жесткости воды счетчики могут изнашиваться уже через четыре года. Потому их могут заменять и раньше.
Что будет, если вовремя не заменить счетчики
В таком случае оплата за водоснабжение будет начисляться по средним нормативам потребления. Такой вариант, как правило, невыгоден.
Платежки за воду по средним нормативам потребления начислят уже с 1 числа следующего месяца после того, как счетчик не прошел плановую проверку.
Снова оплачивать воду по показаниям счетчика можно будет только после его замены. Важно, что прибор нужно поставить на учет в Киевводоканале.
Какие платежки будут без счетчиков
В Киеве установлены следующие нормы потребления при отсутствии у потребителей квартирных счетчиков и общедомового счетчика:
- горячей воды – 3 куб. м на человека,
- холодной воды 4,5 куб. м на человека.
На сегодняшний день за один кубометр холодной воды в Киеве нужно заплатить 30,40 гривен. То есть за холодную воду без счетчиков придет платежка – 136,8 грн за каждого человека, живущего в квартире или доме.
Стоимость кубометра горячей воды в столице – более 90 гривен. То есть будет начисляться больше 270 гривен за одного человека.
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