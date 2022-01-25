Як платити за воду, якщо вчасно не замінили лічильник: що потрібно знати киянам

Платити за воду без лічильників не вигідно. / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителям Києва кожні чотири роки потрібно проходити повірку лічильників водопостачання. Це можна зробити лише тричі, а потім їх слід замінювати.

Сайт "Сьогодні" розповідає, для чого роблять повірку лічильників та що буде, якщо вчасно їх не замінити.

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Що таке повірка лічильників

Це процедура на визначення коректності роботи лічильників. Згідно з нормативними актами, українці повинні її проходити раз на 4 роки. Один лічильник дозволяється повіряти не більше трьох разів. Тобто через 12 років (як правило, саме на цей термін виробники водомірів дають гарантію) прилад треба замінити.

Однак у Києві через надмірну жорсткість води лічильники можуть зношуватися вже за чотири роки. Тому їх можуть замінювати й раніше.

Що буде, якщо вчасно не замінити лічильники

У такому разі оплата за водопостачання буде нараховуватися за середніми нормативами споживання. Такий варіант, як правило, невигідний.

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Платіжки за воду за середніми нормативами споживання нарахують вже з 1-го числа наступного місяця після того, як лічильник не пройшов планову перевірку.

Знову оплачувати воду за показаннями лічильника можна буде тільки після його заміни. Важливо, що прилад потрібно постановки на облік у Київводоканал.

Які платіжки будуть без лічильників

У Києві встановлені такі норми споживання у разі відсутності у споживачів квартирних лічильників та загальнобудинкового лічильника:

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гарячої води – 3 куб. м на особу,

холодної води 4,5 куб. м на особу.

Станом на зараз за один кубометр холодної води у Києві треба заплатити 30,40 гривень. Тобто за холодну воду без лічильників прийде платіжка з 136,8 грн за кожну людину, яка живе у квартирі чи будинку.

Вартість кубометру гарячої води в столиці – понад 90 гривень. Тобто буде нараховуватися більше ніж 270 гривень за одну людину.

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