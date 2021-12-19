Карта киевлянина доступна не всем? Рассказываем, кто может оформить

Список категорий людей, которые могут оформить карту, достаточно велик. / Фото: Коллаж: Сегодня
Пока столица ждет подорожания стоимости проезда после завершения отопительного сезона, есть возможность сэкономить в будущем, оформив Карточку киевлянина.
Новости "Сегодня" рассказывают, кто может получить такую карту.
Карту киевлянина можно оформить в "Ощадбанке". Она предоставляет льготы как на проезд в общественном транспорте, так и обеспечивает скидки в супермаркетах и аптеках.
Для кого доступна карта
Ее могут оформить следующие категории граждан:
- те, кто имеет право на льготы, доплаты, пособия, компенсации в соответствии с законодательством Украины и в соответствии с актами Киевского городского совета и исполнительным органом КГГА.
- вынужденные переселенцы из временно оккупированного Крыма или зоны АТО;
- люди с киевской пропиской;
- те, кто официально работает в Киеве;
- все школьники или студенты;
- родители или опекуны киевских школьников.
Что нужно для оформления
Сначала необходимо обратиться в "Ощадбанк" и подать заявление и следующие документы:
- паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий;
- справку о предоставлении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,
- документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты "Карточка киевлянина" (билет, студент, билет, справка с места работы и и т. д.);
- удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособие, компенсации (при наличии);
- справку о взятии на учет лица, которое перемещается с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции/операции объединенных сил, выданное в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 01 октября 2014 г. № 509 "Об учете внутренне перемещенных людей" (при наличии).
Когда можно получить карту
После оформления заявления и подачи всех необходимых документов следует ожидать пока карту привезут в отделение.
Это должно произойти в течение двух недель. Затем нужно лично прийти в отделение банка и забрать карту.
Могут ли карточку оформить за вас
Да, это могут сделать уполномоченные представители:
- опекуны,
- доверенные лица, имеющие право совершать юридические действия в пользу того или иного человека.
Эти люди должны собрать все необходимые документы для оформления карты и обратиться в ближайшее отделение "Ощадбанка".
Для чего нужна карта киевлянина
В ней есть несколько важных функций:
- возможность верификации по Bank ID для получения онлайн-административных услуг;
- доступ к электронным сервисам столицы через "Личный кабинет киевлянина". Например, запись ребенка в очередь в детсад, оплата коммуналки, возможность проголосовать за петиции и публичный бюджет;
- карту можно использовать как проездной, пополнять ее и оплачивать поездки. А льготники могут ездить с ним вообще бесплатно.
- с карточкой можно получить скидки в аптеках (до 70%), театрах и музеях, торгово-сервисных сетях "БИЛЛА-Украина", "Торговый дом "Уэст лайн", "Фуршет", "Новус Украина" (скидки в магазинах 3-7%), а также социальный хлеб в "Киевхлебе".
- можно посещать зоопарк, заплатив до 50% стоимости билета.
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