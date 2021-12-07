Можно ли оформить повторно? Что делать, если потеряли Карту киевлянина

Если вы потеряли Карту киевлянина, то необходимо сразу сообщить в Ощадбанк, чтобы ее заблокировали.
Об этом сообщается в материале сайта "Сегодня".
Что делать?
Даже если после блокировки старая карта вдруг нашлась, разблокировать ее уже не получится – нужно оформлять новую.
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За повторное оформление карты придется платить по тарифам банка, даже если первый раз сделали бесплатно.
Что можно с картой киевлянина?
- возможность верификации по Bank ID для получения онлайн административных услуг;
- доступ к электронным сервисам столицы через "Личный кабинет киевлянина". Например, запись ребенка в очередь в детсад, оплата коммуналки, возможность проголосовать за петиции и общественный бюджет;
- карту можно использовать в качестве проездного, пополнять ее и оплачивать поездки. А льготники могут ездить с ней вообще бесплатно.
- с картой можно получить скидки в аптеках (до 70%), театрах и музеях, торгово-сервисных сетях "БИЛЛА-Украина", "Торговый дом "Вест лайн", "Фуршет", "Новус Украина" (скидки в магазинах 3 -7%), а также социальный хлеб в "Киевхлеб".
- Можно посещать зоопарк заплатив до 50% стоимости билета.
Ранее мы писали:
Какие проблемы возникают с картой киевлянина и из-за чего ее могут заблокировать.
Можно ли оформить карту киевлянина или ее перевыпуск онлайн или по телефону.