Большие скидки и бесплатные развлечения. Главные "плюшки" карты киевлянина

Карта киевлянина дает не только возможность дешевого проезда, но и скидки в аптеках, театрах, музеях и множество других привилегий.
Подробнее о главных "плюшках" карты киевлянина – читайте далее в материале "Сегодня".
Что дает карта киевлянина?
- возможность верификации по Bank ID для получения онлайн административных услуг;
- доступ к электронным сервисам столицы через "Личный кабинет киевлянина". Например, запись ребенка в очередь в детсад, оплата коммуналки, возможность проголосовать за петиции и общественный бюджет;
- карту можно использовать в качестве проездного, пополнять ее и оплачивать поездки. А льготники могут ездить с ней вообще бесплатно.
- с картой можно получить скидки в аптеках (до 70%), театрах и музеях, торгово-сервисных сетях "БИЛЛА-Украина", "Торговый дом "Вест лайн", "Фуршет", "Новус Украина" (скидки в магазинах 3 -7%), а также социальный хлеб в "Киевхлебе".
- Можно посещать зоопарк заплатив до 50% стоимости билета.
Другие возможности карты киевлянина
Городской пассажирский транспорт (КП "Киевский метрополитен", КП "Киевпастранс"):
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- с помощью карты киевлянина льготные категории населения могут воспользоваться бесплатным проездом;
- не льготники используют карту киевлянина в качестве проездного с возможностью пополнить карточку на проезд от одной до пятидесяти поездок.
Муниципальные учреждения культуры. В муниципальных учреждениях культуры (театры, музеи) установлены специальные цены или определенные дни бесплатного посещения.
Оплата коммунальных услуг с помощью карты киевлянина. Получение скидки – оплата без комиссии услуг ЖКХ при условии осуществления оплаты через личный кабинет КП "Главный информационно-вычислительный центр" или Центр коммунального сервиса.
Предоставление скидок в торгово-сервисных сетях при предъявлении карты киевлянина:
- в торговых сетях ЗАО "Фуршет" (перечень торговых точек периодически меняется, поэтому информацию необходимо уточнять на момент открытия карточки) – скидки 3-7%;
- в торговой сети ООО "Киевхлеб" – получение автоматической скидки на приобретение одного из 3-х видов хлебобулочных изделий в день, в зависимости от категории льготника.
Получение скидки в сети коммунальных аптек КП "Фармация".
Средство идентификации личности при пользовании городскими электронными сервисами.
Как оформить карту киевлянина?
Сначала нужно подать заявление в "Ощадбанк" и добавить такие документы:
- паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий;
- справку о предоставлении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,
- документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты "Карточка киевлянина" (учащийся билет, студенческий билет, справка с места работы и т. д.);
- удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособие, компенсации (при наличии);
- справку о взятии на учет лица, которое перемещается с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции/операции объединенных сил, изданную в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 01 октября 2014 г. № 509 "Об учете внутренне перемещенных людей" (при наличии).
После оформления заявления нужно ждать, пока карту привезут в отделение. Это займет не больше двух недель. Затем можно прийти и получить свою карту в банке.