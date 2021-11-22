Киев "стоит" из-за масштабных сбоев в работе транспорта. Мы узнали причину

В Киеве часто сбои в работе транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве участились сбои в работе маршруток, трамваев и троллейбусов. Это связано с плотным автомобильным трафиков по городу – много пробок и скопления легкового транспорта.

Подробнее об этом сайту "Сегодня" рассказали в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

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Почему происходят сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много заторов и скопления легкового транспорта. Кроме того, в столице предостаточно мест, где сейчас продолжается ремонт дорог. Также они проводятся на основных магистралях города.

"Из-за этого происходят технические сбои в работе общественного транспорта", – пояснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что из-за этих причин происходят сбои в работе общественного транспорта, как утром, так и вечером.

В столице много ДТП

Также причиной сбоя работы транспорта стают аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части собралась пробка из вереницы троллейбусов.

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Причиной сбоя в работе трамваев стают неправильно припаркованные автомобили

Так, водители оставляют свои автомобили рядом с трамвайными рельсами и транспорт не может проехать. Водителям трамваев приходиться дожидаться автовладельцев и вызывать на место патрульную полицию.

Как работает транспорт в карантин

В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:

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COVID-сертификат;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

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