Київ "стоїть" через масштабні збої в роботі транспорту. Ми дізналися причину

У Києві часто збої у роботі транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві почастішали збої у роботі маршруток, трамваїв та тролейбусів. Це пов'язано із щільним автомобільним трафіком по місту – багато заторів та скупчення легкового транспорту.
Докладніше про це сайту "Сьогодні" розповіли у комунальному підприємстві "Київпастранс".
Чому відбуваються збої у роботі транспорту?
Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів та скупчення легкового транспорту. Крім того, у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Вони також проводяться на основних магістралях міста.
"Через це відбуваються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".
Там доповнюють, що через ці причини відбуваються збої в роботі громадського транспорту як вранці, так і ввечері.
У столиці багато ДТП
Також причиною збою роботи транспорту стають аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині зібрався затор з низки тролейбусів.
Причиною збою в роботі трамваїв стають неправильно припарковані автомобілі
Так, водії залишають свої автомобілі поряд із трамвайними рейками і транспорт не може проїхати. Водіям трамваїв доводиться чекати автовласників та викликати на місце патрульну поліцію.
Як працює транспорт у карантин
У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.
Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:
- COVID-сертифікат;
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
- довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".
У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.