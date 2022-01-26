Киев стоит в пробках, а трамваи задерживаются: как попасть на работу (карта)

В столице задерживается транспорт и пробки. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 26 января, в Киеве случился сбой в работе общественного транспорта. Также на дорогах образовались серьезные пробки.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о ситуации на столичных дорогах.

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Что с транспортом?

Задерживается движение трамваев №14, 15 по ул. Василенко/бул. Вацлава Гавела в направлении просп. Отрадный по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Где пробки в столице?

Большие пробки образовались на Бессарабской площади, проспекте Победы и улице Жилянской.

Кроме того, движение затруднено на улицах Довженко, Гетьмана, Черновола и Ильенко.

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Где пробки в Киеве по состоянию на утро 26 января

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Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

В коммунальном предприятии "Киевпасстранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка. А именно – частые ДТП.