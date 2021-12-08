Киев утром остановился в длиннющих пробках – как доехать до работы (карта)

В Киеве образовались многочисленные пробки. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с утра образовались длиннющие пробки. В частности, движение затруднено на Левом берегу в направлении центра города.

Об этом свидетельствуют данные Google карт.

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Левый берег

Пробки наблюдаются на всех подъездах к мостам – на проспекте Романа Шухевича, Броварском проспекте, проспекте Соборности, улице Петра Радзина, проспекте Николая Бажана.

Также движение затруднено на Харьковском шоссе, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина, улице Братиславской.

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Правый берег

Движение затруднено по улице Богатырская на Оболони.

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Практически полностью остановлено движение по Набережному шоссе. Пробки существуют также на Набережно-Крещатицкой, на Крещатике, проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улице Вадима Гетьмана, проспекте Академика Глушакова, Кольцевой дороге.

Сегодня на дорогах будет опасно

Днем 8 декабря в Киеве ожидается гололед, на дорогах – гололедица (и уровень опасности, желтый). В столице будет мокрый снег и дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура в течение суток 0-2 градуса мороза.

В такую погоду следует соблюдать осторожность, передвигаясь по городу. Главные советы водителям:

нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

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