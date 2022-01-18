Киев вечером остановился в пробках – где не проехать (карта)

Киев остановился в пробках. / Фото: Коллаж: Сегодня
Вечером 18 января в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Движение затруднено преимущественно в центральной части города, а также на Окружной дороге.
Об этом свидетельствуют данные Google maps.
Левый берег
Ситуация на левом берегу. Фото: скриншот
Пробки образовались вдоль Броварского проспекта в направлении станции метро "Лесная". Движение затруднено по бульвару Перова и улице Братиславской, а также на улице Гната Хоткевича и проспекту Юрия Гагарина.
Ситуация на левом берегу. Фото: скриншот
В районе Троещины наблюдаются пробки – на проспекте Владимира Маяковского, улице Оноре де Бальзака.
Мосты
Ситуация на мостах. Фото: скриншот
Пробки начали образовываться на всех мостах в направлении левого берега столицы. Только на Дарницком мосту проезд пока не осложнен.
Правый берег
Ситуация в центральной части города. Фото: скриншот
Здесь ситуация более сложная. В центре почти на всех улицах – огромные пробки. "Стоит" Набережное шоссе, улица Набережно-Крещатинская. На Подоле пробки на улицах Григория Сковороды, Почайнинская, Хорива, Нижний Вал.
Также затруднено движение на Большой Житомирской, Владимирской, Богдана Хмельницкого, бульваре Тараса Шевченко и на Крещатике.
Значительные пробки на бульваре Дружбы народов, улице Антоновича, бульваре Леси Украинки.
Также усложнение движения в районе Индустриального путепровода по улице Вадима Гетьмана, а также по проспектам Победы, Любомиру Гузару, Леся Курбаса.
Сложная ситуация и на Кольцевой дороге. В направлении Софиевской Борщаговки и Вишневого – сильные пробки.
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