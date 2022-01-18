Київ ввечері зупинився в заторах – де не проїхати (карта)

Київ зупинився в заторах. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ввечері 18 січня в Києві утворилися багаточисельні затори на дорогах. Рух ускладнений переважно в центральній частині міста, а також на Кільцевій дорозі.

Про це свідчать дані Google maps.

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Лівий берег

Ситуація на лівому березі. Фото: скріншот

Затори утворилися вздовж Броварського проспекту в напрямку станції метро "Лісова". Рух ускладнений по бульвару Перова та вулиці Братиславська, а також на вулиці Гната Хоткевича та проспекті Юрія Гагаріна.

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Ситуація на лівому березі. Фото: скріншот

В районі Троєщини такоє спостерігаються затори – на проспекті Володимира Маяковського, вулиці Оноре де Бальзака.

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Мости

Ситуація на мостах. Фото: скріншот

Затори почали утворюватися на всіх мостах у напрямку лівого берега столиці. Лише на Дарницькому мосту проїзд поки що не ускладнений.

Правий берег

Ситуація в центральній частині міста. Фото: скріншот

Тут ситуація складніша. В центрі майже на всіх улицях – величезні затори. "Стоїть" Набережне шосе, вулиця Набережно-Хрещатинська. На Подолі затори на вулицях Григорія Сковороди, Почайнинська, Хорива, Нижній Вал.

Також ускладнений рух на Великій Житомирській, Володимирській, Богдана Хмельницького, бульварі Тараса Шевченка та на Хрещатику.

Значні затори на бульварі Дружби народів, вулиці Антоновича, бульварі Лесі Українки.

Також ускладнення руху в районі Індустріального шляхопроводу по вулиці Вадима Гетьмана, а також по проспектах Перемоги, Любомира Гузара, Леся Курбаса.

Складна ситуація і на Кільцевій дорозі. В напрямку Софіївської Борщагівки і Вишневого – сильні затори.

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