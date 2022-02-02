"Кого это остановит?" В Киеве хотят построить небоскреб на запрещенном участке (фото)

В Киеве будут строить очередную многоэтажку. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве опять обсуждают незаконные застройки. В этот раз стало известно, что вместо рынка возле метро "Позняки" построят новый небоскреб.
Такая информация появилась в Telegram-канале Киев без цензуры.
Застройка планируется на участке площадью 0,46 га. Часть участка находится в пределах прибрежно-защитной полосы озера Серебряный Кол.
"По целевому и функциональному назначению участок жилой застройке не отвечает, целевое назначение – для розничной торговли и коммерческих услуг. Но кого это остановит?", – отмечает Telegram-канал.
Место, где может появиться новый небоскреб. Фото: Киев без цензуры
Застройщики уничтожают деревья в Киеве
Не так давно киевляне обсуждали появление загадочного строительного забора на улице Жуковского, 5 в Голосеевском районе. Люди возмущались, что за ограждением срезают деревья и вскоре начнется стройка.
В Голосеевской РГА сайту "Сегодня" сообщили, что данный земельный участок был передан в аренду частной компании с целевым использованием для строительства и обслуживания сооружений рыночной инфраструктуры.
"На данный момент строительные работы там не выполняются. Установлена временное строительного ограждение на основании контрольной карточки о нарушении благоустройства, которую выдана Департаментом городского благоустройства КГГА", – сообщили в Голосеевской РГА.
Там добавляют, что будут выяснять, действительно ли на участке вырезают деревья. Для этого на Жуковского, 5 выедет районный инспектор по благоустройству.
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