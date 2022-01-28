Куда обращаться киевлянам, если пропала холодная вода? Инструкция

Причин отключения водоснабжения может быть несколько. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве нередко случаются аварии, в результате которых временно возможно отсутствует холодное водоснабжение. Это происходит внезапно и к такому нельзя подготовиться.

Новости "Сегодня" рассказывают, куда следует обращаться киевлянам в случае пропажи воды и какие могут быть причины.

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Отключение может быть запланировано

"Киевводоканал" всегда заранее предупреждает о плановых и аварийных работах сразу после их начала через сайт, Facebook и объявления на домах. Можно проверить онлайн, есть ли ваш адрес в списке временных отключений холодного водоснабжения или плановых отключениях.

Если у вас нет воды и при этом отсутствует объявление об отключении воды или вы не нашли свой дом в списке адресов на сайте водоканала или в новостях, то не исключено, что работы производятся внутри дома, непосредственно на вашем стояке рабочими управляющей компании или ОСМД.

Что делать, если воду отключили из-за работ в доме

В таком случае необходимо:

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Обратиться в свою управляющую компанию (ЖЭК, ОСМД) и подать заявку на отсутствие холодного водоснабжения, указав Ф.И.О, номер дома, квартиры, этаж и подъезд. Вам должны сообщить, кто принял заявку и впоследствии перезвонить, сообщив, что произошло, кто ликвидирует аварию и когда вода появится.

Если у управляющей компании отсутствует информация, то обратитесь в аварийную службу "Киевводоканала" по телефонам (044) 200-73-01 или 15-81.

"Киевводоканал" отвечает только за дворовые, уличные и магистральные сети, поэтому никакого отношения к работам внутри дома не имеет.

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