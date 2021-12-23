Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в Киеве Другие новости

Куда пойти в Киеве на новогодние праздники – список мероприятий

София Ковнир
23 декабря, 17:16
Жителей и гостей столицы ожидает множество интересных событий

В столице для жителей и гостей придумали много мероприятий на новогодние праздники. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на зимние праздники запланировано множество интересных новогодних и рождественских мероприятий. Среди них экскурсии, цирк и мюзиклы.

Подробнее о праздничных мероприятиях в столице – читайте далее в материале "Сегодня".

Реклама

Мероприятия в Киеве

Цирковая мистерия "Чудеса Рождества-2022"

Акробаты, жонглеры, иллюзионисты и гимнасты в новой режиссерской постановке в Национальном цирке Украины.

Рождественский винтажный маркет

Винтажные украшения и старинная посуда, кимоно и вышиванки на маркете винтажных вещей на Крещатике.

Фабрика Мечты

Экскурсия по сказочной фабрике эльфов на ВДНХ, где учат верить в чудеса и осуществлять мечты.

Реклама

Рождественские истории Киева

Выставка посвящена традициям празднования Рождества и Нового года в Киеве в XIX-XX веках.

Алиса в стране Нового года

3D-мюзикл для всей семьи со светодиодным шоу и полнокупольными проекциями 360° в Киевском планетарии.

Впечатляющие снимки елки в Киеве с высоты птичьего полета

Вечером 18 декабря Киев погрузился в атмосферу Нового года – на Софийской площади засияли огни главной елки страны. Новости "Сегодня" публикуют поразительные снимки елки в центре Киева, которыми поделились с нами организаторы.

Реклама

Фото новогодней красавицы получились особенно минималистичными – для фотосессии ее, скорее всего, включили в одну из ночей накануне, когда весь Киев спал.

С высоты птичьего полета по-особому сказочный вид придают приглушенно-желтые огни елки, которые сегодня вызывали столько радости у киевлян.

Елку включили не с первого раза

На Софийской площади во время открытия главной елки страны гирлянды на праздничном дереве включили не с первого раза.

На сцене выступал мэр города Виталий Кличко. Он поздравил зрителей с предстоящими праздниками и вместе с людьми начал обратный отсчет. Когда люди досчитали от 10 до 1, включилась иллюминация вокруг елки.

Тогда мэр заявил, что, видимо, киевляне очень тихо считали и были не очень активны, поэтому елка не захотела сиять. Тогда начали еще один отсчет. Новогоднее дерево ярко засияло разноцветными огнями.

Ранее мы писали: