Куда пойти в Киеве на новогодние праздники – список мероприятий

В столице для жителей и гостей придумали много мероприятий на новогодние праздники. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на зимние праздники запланировано множество интересных новогодних и рождественских мероприятий. Среди них экскурсии, цирк и мюзиклы.

Подробнее о праздничных мероприятиях в столице – читайте далее в материале "Сегодня".

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Мероприятия в Киеве

Цирковая мистерия "Чудеса Рождества-2022"

Акробаты, жонглеры, иллюзионисты и гимнасты в новой режиссерской постановке в Национальном цирке Украины.

Рождественский винтажный маркет

Винтажные украшения и старинная посуда, кимоно и вышиванки на маркете винтажных вещей на Крещатике.

Фабрика Мечты

Экскурсия по сказочной фабрике эльфов на ВДНХ, где учат верить в чудеса и осуществлять мечты.

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Рождественские истории Киева

Выставка посвящена традициям празднования Рождества и Нового года в Киеве в XIX-XX веках.

Алиса в стране Нового года

3D-мюзикл для всей семьи со светодиодным шоу и полнокупольными проекциями 360° в Киевском планетарии.

Впечатляющие снимки елки в Киеве с высоты птичьего полета

Вечером 18 декабря Киев погрузился в атмосферу Нового года – на Софийской площади засияли огни главной елки страны. Новости "Сегодня" публикуют поразительные снимки елки в центре Киева, которыми поделились с нами организаторы.

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Фото новогодней красавицы получились особенно минималистичными – для фотосессии ее, скорее всего, включили в одну из ночей накануне, когда весь Киев спал.