Сладкая, разноцветная и со шляпой. ТОП-5 самых красивых елок в Киеве (фото)

В Киеве, где ежегодно размещают главную елку страны, с каждым разом добавляют все больше иллюминации. Праздничные деревья буквально сияют на площадях. Однако и раньше в столице были ничем не хуже новогодние красавицы.
Сайт "Сегодня" собрал пять самых красивых новогодних елок за всю историю независимости.
2006-2007 год
В эти года главная елка страны была на Майдане Незалежности. Она была в форме конуса с гирляндами, которые создавали фигуры ромбов на дереве. Отметим, что в те года украшений было куда меньше, чем сейчас. Вокруг елки нет дополнительной иллюминации и декораций.
Далее по теме
2015 год
80-летнее дерево привезли из Прикарпатья. Его высота – 25 метров, а стоимость – 12,6 тыс. грн. Претенденток изначально было 5, до "финала" дошла одна. Чтобы перевезти елку, заказали самую длинную железнодорожную платформу в Украине.
Это был второй год, когда елка находилась на Софийской площади.
2017 год
В 2017 году 91-летнее дерево привезли из Ивано-Франковской области. Тогда изначально в качестве главной елки страны хотели использовать 110-летнюю ель, но активисты подписали петицию и запретили ее рубить. В итоге выбрали дерево на 20 лет моложе.
Несмотря на то, что но фото елка выглядит достаточно натурально, с установкой дерева было много проблем. По дороге дерево попало в аварию и сильно пострадало – в Сети написали, что елка приехала "похожей на облезлую крысу".
Елку пришлось срочно дополнять более мелкими деревьями, их устанавливали вместо веток. Дерево украсили гирляндой длиной 3 км и 42 тыс. фонариков.
2020 год
В 2020 году елка впервые была украшена таким количеством иллюминации. Кроме традиционных гирлянд на самом дереве, организаторы праздника решили сделать и огромный светящийся купол вокруг елки. Тогда темой локации был сказочный лес.
Однако без скандала не обошлось – из-за выбранной темы авторы задумки решили заменить звезду на верхушке дерева на шляпу волшебника. Эту идею многие не оценили, так что спустя время шляпу сняли и заменили на обычную звезду.
2021 год
Искусственная елка высотой в 31 метр уже засияла яркими огнями. Она украшена 20 тысячами игрушек золотого и красного цветов. На макушке установлена рождественская звезда, под которой находится Земля. Над елкой развешаны более 70 других планет.
Стоит елка и декорации 25-27 млн гривен – их предоставляют спонсоры и организаторы.
Также на площади разместили вертеп диаметром в 32 метра. Это самый большой в Европе вертеп с фигурами Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.