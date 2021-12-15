LOL дня. В Киеве "динозавр-одиночка" вышел на митинг под ВР

В столице "динозавр" вышел на митинг / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве под Верховной Радой динозавр устроил одиночный пикет. Он выступил против использования животных в цирке.

Об этом сообщает KIEVMAP в Telegram.

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"На акции активист UAnimals в костюме динозавра призвал депутатов отказаться от развлечений каменного века и запретить цирки с животными, приняв законопроект 5409", – пишут в Сети.

Динозавр держал в руках плакат с лозунгом / Фото: Telegram

"Динозавр" держал в руках плакаты с лозунгами: "Цирк з тваринами – пережиток кам'яної доби", "Голосуй 5409, чи залишайся в минулому" и др.

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Отметим, что согласно исследованию агентства Kantar, 57% украинцев поддерживают запрет цирков с животными, а против выступают всего 22%.

Судьба баранов, которых бросили митингующие в центре

Киевляне до сих пор обсуждают митинг, который провели 30 ноября под зданием КГГА на Крещатике. Тут протестовали против скотских условий перевозки граждан в столичных маршрутках. Организаторы привезли под здание 5 баранов. Животных просто бросили под стенами КГГА. Митингующие уехали, а несчастные овцы остались бродить возле мэрии. Сайт "Сегодня" выяснил, где сейчас копытные и что с ними будет.

Некоторые киевляне предполагали, что искать баранов нужно будет в ресторанах в виде шашлыка. Действия протестующих возмутили многих зоозащитников, особенно моменты, когда животных выбрасывали из маршрутки, а потом за ноги тащили к зданию мэрии.

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Перепуганных баранов забрали в Киевский зоопарк. Там они находятся сейчас.

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