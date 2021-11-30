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В Киеве митингуют против старых маршруток – под здание КГГА привезли баранов (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
30 ноября, 13:11
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Состоялась потасовка с полицией, во время которой баранов таскали во все стороны

В Киеве проходит митинг. Активисты привезли пять баранов под здание Киевсовета для того, чтобы продемонстрировать отношение маршрутчиков к пассажирам.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

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Митингующие протестуют против старых маршруток, скандируя "люди – не скот".

"Для большей наглядности даже привезли с собой скот. Одного активиста задержали правоохранители", – пишут в Сети.

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Активисты утверждают, что им от перевозчиков поступила достоверная информация о том, что у перевозчиков начали вымогать по 200 гривен с каждой маршрутки в день. В полиции Киева пока эти коррупционные схемы не комментируют.

Потасовки на митинге

Как сообщает корреспондент "Сегодня" акция была громкой – с колонками и микрофонами. Испуганные животные дергались туда-сюда. Состоялась потасовка с полицией, во время которой баранов таскали во все стороны.

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Полиция изъяла животных, а мэрия передала их в Киевский зоопарк. Организаторы и некоторые участники акции были арестованы.

Напомним, 8 ноября вступил в действие Закон Украины №2351, усиливающий уголовную и административную ответственность за жестокое обращение с животными.

В Киеве запретили транспорту выходить на маршруты без отопления

В Киеве, где людей достал ремонт станции скоростного трамвая "Индустриальная", запретили работу общественного транспорта без отопления.

Об этом сообщал официальный портал Киева.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник утвердил распоряжение о профилактических мерах в Киеве в эпидемические сезоны 2021 и 2022 годов. Так, была запрещена работа общественного транспорта без отопления.

Согласно документу, Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета обязан обеспечить:

  • недопущение выхода общественного транспорта на маршруты с неисправной отопительной системой;
  • организацию влажной уборки пассажирского транспорта после окончания рабочей смены.

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